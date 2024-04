Giulia De Lellis e Andrea Damante perché si sono rivisti? Smentito flirt la verità pare un’altra/ Nuovi rumor

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme? Smentito il ritorno di fiamma da Alessandro Rosica

Da settimane il gossip è accesso sull’ex coppia di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Da quando l’influencer si è lasciata con il fidanzato Carlo Beretta e, quasi contemporaneamente, è finita la relazione tra il dj e l’attrice Elisa Visari i rumors si sono susseguiti. Tra scambi di like e commenti sui social e paparazzate insieme si è acceso il gossip sul presunto nuovo flirt tra i due. Ma qual è la verità?

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Sembra proprio di no, il ritorno di fiamma tra i due è stato smentito in queste ore dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Rosica, infatti, ha spento le speranze dei fan che da anni sperano in un loro ritorno in coppia rivelando che i due sono solo amici ed i motivi per i quali in questi giorni si sono rivisti e sono stati beccati insieme sono dovuti a tutt’altro. Insomma non c’è nessun flirt in corso.

Perché Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono incontrati? Rosica svela: “Per cose private che hanno in comune”

Un paio di giorni fa un utente su TikTok aveva pubblicato un video in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante erano insieme. I due erano seduti allo stesso tavolo e chiacchieravano tranquillamente. Il video in questione in poco tempo ha fatto il giro del web alimentando le voci di un loro ritorno di fiamma. Adesso, invece, a fare chiarezza è intervenuto ‘l’Investigatore social’, questo il nome con cui è conosciuto sui social Alessandro Rosica.

Ebbene secondo Rosica i due si sono visti per tutt’altri motivi: “Smentisco al 100% un ritorno di fiamma. Si sono visti per delle cose private che hanno in comune, niente di più! Peccato!” Dunque i due ex fidanzati si sarebbero visti solo per questioni di lavoro con buona pace di tutti coloro che dopo tanti anni ancora sperano in un ritorno di fiamma. E del resto anche i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito tale gossip.

