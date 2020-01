Giulia De Lellis/ “Iannone? Macchè doping, è innocente. Su Sanremo…” (Verissimo)

Dopo aver parlato di progetti lavorativi e dell’ex Andrea Damante, Giulia De Lellis a Verissimo si è soffermata sul rapporto con Andrea Iannone: «Andrea è una persona estremamente buona: è generoso, molto attento, ama sorprendermi. E poi lui ha accolto me e la mia famiglia nella sua vita, ama stare in famiglia: siamo molto simili da questo punto di vista, sono stata fortunata ad incontrarlo». Una coppia a 360°: «Viviamo insieme, la convivenza sta andando alla grande: tolta qualche discussione, sta andando alla grande. Io ho cercato di stargli il più vicino possibile ed è stato bello anche condividere queste cose». E non è facile essere la compagna di un motociclista professionista: «Non sono particolarmente serena, sono molto sensibile e non sto bene in quei momenti, ma so che è un grandissimo professionista». Poi sulla questione doping: «E’ un momento un po’ particolare della sua carriera, non posso che stargli vicino. Noi sappiamo della sua innocenza, lui è determinato a dimostrarla e sono sicura che ci riuscirà: so che sportivo e che uomo è. Lui sta vivendo la sua vita serenamente, si sta allenando ed ha iniziato la sua preparazione». Dopo aver smentito di essersi proposta per il Festival di Sanremo – non escludendo di farlo in futuro – la De Lellis ha parlato del desiderio di diventare mamma: «Domani non saprei, però mi piacerebbe diventare mamma. Lavori in corso ancora no, ci stiamo organizzando tra di noi ma un domani non escludo questa cosa…». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Giulia De Lellis: “Andrea Damante? Non sapevo si fosse fidanzato…”

Giulia De Lellis a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Verissimo. L’influencer ha ripercorso il suo 2019: «E’ stato un anno completo, non si è concluso benissimo per 200 problematiche… Ma nonostante ciò ero con la mia famiglia, abbiamo festeggiato insieme e non posso lamentarmi». «Il 2020 è iniziato in maniera particolare, ma mi reputo una persona fortunata», ha spiegato la De Lellis, che ha parlato del suo futuro lavorativo: «Purtroppo non sarò un progetto musicale, sono una mancata cantante, ma d’altro: sono quasi tre anni che ci lavoro su, ora sta prendendo una piega pazzesca ma devo ancora aspettare per annunciarlo». Poi sul libro che ha venduto oltre 120 mila copie: «Sono contenta, evidentemente ho lasciato qualcosa ed ho colpito qualcuno: sono felice di questo successo». E ci sarà un sequel? «Perché no, non so se lo farò ma potrei prenderlo in considerazione». Poi una battuta sull’ex Andrea Damante: «Non sapevo si fosse fidanzato (ride, ndr). Sì, lo so, vediamo quanto durerà: speriamo che sia felice. Noi ci siamo sentiti per gli auguri di Natale, siamo rimasti in buoni rapporti: nonostante le corna, ci vogliamo bene e c’è un legame». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Giulia De Lellis sul caso Iannone-doping: “Andrea è innocente”

Giulia De Lellis è l’ospite di punta della puntata di Verissimo del 25 gennaio 2020. Insieme a Silvia Toffanin, parlerà per la prima volta del caso Iannone, accusato di doping. Il suo fidanzato, secondo alcuni gossip i due sono anche prossimi alle nozze ma lei smentisce “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”., è stato scoperto positivo ai test che si effettuano regolarmente sui piloti. Per ora dalla loro parte c’è solo la certezza di essere puliti e sinceri: “Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza”, ha spiegato Giulia De Lellis. Ma sicuramente questo non è un periodo bellissimo per entrambi: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino”. Il momento del riscatto sembra vicino, tanto che l’ex concorrente di Uomini e Donne ha rivelato che Andrea Iannone è determinato a dimostrare la sua innocenza: “Sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo”.

Giulia De Lellis ospite a Verissimo parla di Andrea Damante

Quando si parla di Giulia De Lellis, il pensiero non può che andare anche su Andrea Damante, il suo ex conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi. Se dopo la separazione ci sono state delle scintille, soprattutto durante il periodo d’uscita del libro Le Corna Stanno bene su tutto. Ora le acque sembrerebbero più tranquille, tanto che Giulia De Lellis ha dichiarato di esser felice di sapere che lui ha trovato un nuovo amore: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”. Tra un discorso e l’altro, racconta anche il dramma vissuto dopo il furto a casa nel periodo natalizio: ““Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.



