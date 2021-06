Claudia e Ste, coppia Temptation Island 2021/ “Sono piena di paure”: salta il matrimonio?

Conosciamo la coppia Claudia e Ste di Temptation Island 2021

Claudia e Ste sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia dopo 4 anni e mezzo d’amore è pronto a mettersi in gioco e a mettere alla prova i loro sentimenti prima di compiere il grande passo del matrimonio. Claudia Venturini e Stefano Socionovo, infatti, hanno deciso di partecipare al noto programma televisivo proprio per questo motivo. “Ho scritto io a Temptation Island – ha rivelato Claudia precisando – “nell’ultimo anno le cose non sono andate tanto bene e ho paura con l’arrivo del matrimonio che possano arrivare altri problemi”.

La coppia Claudia e Ste doveva sposarsi lo scorso agosto 2020, ma a causa della pandemia da Coronavirus hanno dovuto rimandare il matrimonio. “Avevamo fissato le nozze il 1 agosto del 2020 – ha detto Stefano – poi la pandemia ha rinviato tutti i piani. Voglio farle capire la sicurezza del mio sentimento e la voglia che ho di sposarla”. Rimandato il matrimonio, la coppia ha pensato bene di scrivere al reality show dei sentimenti dove i due fidanzati dovranno convivere a stretto contatto in un villaggio della Sardegna con single e tentatrici pronti a metterli alla prova.

Claudia e Ste di Temptation Island 2021: il matrimonio si farà?

Ma chi sono Claudia e Ste di Temptation Island 2021? Stefano Socionovo ha 30 anni e lavora come impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, mentre Claudia Venturini ha 26 anni. La coppia è felicemente innamorata da circa 4 anni e mezzo e sin dal primo incontro hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. I due, infatti, sono andati da subito a convivere a Facolanra Marittima. Poi il 30 settembre del 2018 Ste ha voluto sorprenderla con la proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Il matrimonio previsto per agosto 2020 è stato rimandato per via delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus. A distanza di quasi un anno dalla data delle nozze, la coppia ha però deciso di partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi per mettersi alla prova visto che qualcosa tra i due è cambiato.

“Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”, ha confessato la fidanzata. Anche Ste però ha la sensazione che Claudia sia cambiata: “anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”. Riusciranno a sposarsi oppure Temptation Island segnerà la fine della loro relazione?



