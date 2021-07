Claudia e Ste matrimonio dopo Temptation Island 2021?/ Tornata la passione e…

Claudia Venturini e Stefano Socionovo ancora insieme dopo Temptation Island 2021 e con una grossa novità

Claudia Venturini e Stefano Socionovo, conosciuti dal pubblico di Temptation Island 2021 come Claudia e Ste, hanno lasciato il villaggio dell’amore prima dei ventuno giorni. A chiedere il falò di confronto è stata Claudia dopo aver visto le lacrime del fidanzato. Dopo aver messo in dubbio i propri sentimenti e la voglia di costruire un futuro con Ste, dopo averlo rivisto al falò di confronto, Claudia non ha avuto più dubbi. A Filippo Bisciglia, infatti, non solo hanno annunciato l’intenzione di tornare a casa insieme, ma hanno confermato la volontà di sposarsi.

Cos’è successo un mese dopo l’avventura nel villaggio di Temptation Island 2021 che ha dato una scossa al loro rapporto? Claudia e Ste sono pronti a pronunciare il fatidico sì nei prossimi giorni? Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2021 in onda questa sera, Filippo Bisciglia tornerà ad incontrare la coppia scoprendo nuovi dettagli. Tuttavia, a raccontare qualcosa, ci hanno già pensato i protagonisti.

Claudia e Ste: il matrimonio dopo Temptation Island 2021

Sono arrivati a Temptation Island 2021 con la data del matrimonio già fissata e, dopo aver superato le varie tentazioni del villaggio, a Uomini e Donne Magazine, Claudia e Ste hanno confermato l’intenzione di pronunciare il fatidico sì. “Ripartiamo da un cambiamento di coppia e personale. Da un maggiore entusiasmo. Il contatto fisico è aumentato tantissimo, quasi come all’inizio della nostra storia, e questo è un grande segnale. Quelle barriere che c’erano prima sono crollate. D’ora in avanti più schiettezza e più passione”, ha spiegato uno soddisfatto Ste.

“Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”, ha aggiunto Claudia. A Filippo Bisciglia confermeranno tali dichiarazioni?



