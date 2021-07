Claudia e Ste, si lascano a Temptation Island 2021?/ Lei: “non sono più felice con lui”

Claudia e Ste sempre più in crisi a Temptation Island…

Claudia e Ste sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Durante la prima puntata la coppia ha regalato ai telespettatori dei momenti davvero “cult” diventati virali sui social! Tutto è iniziato quando Claudia ha confessato alla redazione le emozioni contrastanti che vive e prova nei confronti del fidanzato con cui si sarebbe dovuta sposare lo scorso 7 agosto 2020, matrimonio poi posticipato a causa della pandemia da Coronavirus. “Mi sento come se avessi tante emozioni contrastanti perché tra un mesetto ci sposiamo e sono qui apposta per capire alcune cose” – ha detto Claudia che parlando del rapporto con Ste ha lanciato una vera e propria bomba – “non è più come prima la complicità e la leggerezza”.

Non solo, la fidanzata ha poi aggiunto: “a volte mi sento estranea a casa sua, come se non ci conoscessimo così a fondo. Lui a volte è nervoso: mi risponde male, mi tratta male. Anche sul lavoro, per il periodo, è difficile trovarne uno e il fatto di stare a casa con lui che borbotta sempre non è facile. Secondo lui io sto tutto il giorno a casa e non faccio niente. Mi fa sentire una nullità. Come se stessi lì solo per fargli compagnia, ecco come mi sento. Quando io parlo è come se non mi sentisse. Non sono più felice con lui”.

Claudia e Ste: lei “come se non fossi più innamorata”

Claudia e Ste troveranno le risposte che cercano a Temptation Island 2021? La ragazza durante la prima puntata si è confessata a cuore aperto parlando anche del matrimonio e rivelando: “io mi voglio sposare, ma non sento quella felicità che tutti proverebbero. Come se non fossi più innamorata come prima. Se sapessi la risposta, non mi sposerei. Chi si sposerebbe se sapesse di amare una persona. Di figli ne abbiamo sempre parlato, ma adesso non ci penso più. Non gliene ho mai parlato perché ho paura che ci rimanga male. Ho bisogno di tirare fuori la verità e di non sentirmi stupida per questo”.

Parole molto forti quelle pronunciate da Claudia che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu dove il fidanzato Ste è rimasto basito. La reazione di Ste non è tardata ad arrivare: “mi ha ammazzato…”, ma il peggio doveva ancora arrivare visto che durante il primo falò dei fidanzati, Ste si è visto recapitare un video da Filippo Bisciglia in cui si vedeva la fidanzata Claudia ballare con dei tentatori single. “Non si possono vedere certe cose… Sono nervoso… Ma come si fa?” ha sbottato Ste che si è poi recato in spiaggia colpendo a pugni un puof. Una scena che, manco a dirlo, è diventata virale su tutti i social!



