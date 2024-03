Claudia Gerini e Linda, ex e figlia di Federico Zampaglione/ “E’ finita ma abbiamo continuato a…”

Federico Zampaglione ed I Tiromancino, in occasione dell’uscita del nuovo singolo dal titolo “Punto fermo”, saranno ospiti a Domenica in e indubbiamente la ex Claudia Gerini e la figlia Linda sosterranno sia lui che la band.

Claudia Gerini, classe 1971, è una grande attrice italiana, la sua carriera era iniziata a soli 13 anni, dopo aver vinto un concorso di bellezza e aver partecipato ad alcuni spot pubblicitari, la Gerini ha fatto il suo esordio in televisione, prima in Rai con “Non è la Rai” e poi grazie al mondo del cinema. Tra i numerosi film girati, Claudia Gerini ha ottenuto un notevole successo grazie a “Viaggi di Nozze” diretto da Carlo Verdone, che negli anni è diventato uno dei suoi più grandi amici. Tra i suoi successi ci sono i film: “Fuochi d’artificio”, “Tutti gli uomini del deficiente”, “Lucignolo”, “La passione di Cristo” e “Non ti muovere”, per il quale ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello.

Francesco Zampaglione, chi è il fratello di Federico dei Tiromancino/ Arresto e condanna per tentata rapina

Non mancano ruoli in note trasmissioni come Camera Café, Mai dire Gol e una conduzione del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Serena Autieri nel 2003. Per non farsi mancare nulla, Claudia Gerini ha anche doppiato alcuni tra i cartoni animati più popolari di sempre come: “Sinbad-La leggenda dei sette mari”, “Toy Story 3” e “Barbie” e ha anche cantato al fianco di grandi artisti italiani tra cui Claudio Baglioni. La Gerini, oltre ad essere un’artista poliedrica è poi diventata anche una grande moglie e mamma.

Gilda Marra, moglie Federico Zampaglione/ L’amore e la ex del cantante: “C’era imbarazzo, poi…”

La storia d’amore e la figlia Linda

All’apice della sua carriera, nel 2004, Claudia Gerini conosce l’attuale ex fidanzato Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, sul set del videoclip di una delle loro canzoni: “Impossibile”. L’attrice in quel periodo si era da poco lasciata alle spalle il matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, da cui aveva avuto la figlia Rosa, ma questo non ha impedito ai due di innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra.

Federico e Claudia si sono lasciati nel 2016 e l’attrice aveva raccontato i retroscena a La Repubblica: “Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva di continuo. La nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni”. A tenerli uniti, nonostante la rottura, fu proprio la figlia di Federico Zampaglione, nata nel 2009, che come aveva dichiarato l’attrice, non si è accorta dei momenti di crisi tra lei e il cantante e in seguito alla rottura, i due hanno sempre cercato di mantenere degli ottimi rapporti per il suo bene.

Riccardo Sangiuliano, chi è il nuovo fidanzato Claudia Gerini/ L'attrice: "Sono innamorata, anche se..."

L’operato della Gerini e di Zampaglione per la figlia è andato a buon fine in quanto lei oggi è felice sia per la madre e il nuovo compagno Riccardo Sangiuliano che per il padre e l’attuale moglie Gilda Marra. Linda, attualmente è una liceale e come la madre ha una forte propensione per il mondo del cinema, tanto da aver recitato in qualche film della Gerini ma la sua più grande passione è la musica e spesso sui social si esibisce insieme al padre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA