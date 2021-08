Rosa e Linda, figlie Claudia Gerini con Enginoli e Zampaglione/ Linda come ha preso il matrimonio del papà?

Chi sono Rosa Enginoli e Linda Zampaglione le figlie avute con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione?

Rosa Enginoli e Linda Zampaglione sono le figlie nate dalle relazioni che Claudia Gerini ha intrattenuto prima con Alessandro Enginoli e poi con Federico Zampaglione, entrambi uomini noti nel mondo del business (il primo) e dello spettacolo (il secondo). Rosa, in particolare, è nata il 22 maggio 2004 dal matrimonio dell’attrice con il famoso dirigente finanziario, mentre Linda è venuta alla luce nel 2009, il 28 settembre, dal legame della Gerini con il frontman dei Tiromancino.

Proprio quest’ultimo, pochi giorni fa, ha deciso di convolare a nozze con Giglia Marra, anche lei attrice, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola, in provincia di Taranto, paese d’origine della sposa. Al matrimonio erano presenti anche Claudia e sua figlia Linda, entrambe felici per papà Federico, anche se un po’ disorientate. L’attrice, perlomeno, ha ammesso di essersi sentita ‘confusa’ non appena ha appreso la notizia. “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, si legge in una sua intervista a Gente.

Federico Zampaglione si sposa: la figlia Linda l’ha presa così

In ogni caso, sottolinea Claudia, “sono molto felice per lui”. Giglia è una “ragazza stupenda” che va molto d’accordo anche con Linda, anche se evidentemente la situazione non è facile. O comunque non è ‘ordinata’: il matrimonio di Federico arriva dopo che quest’ultimo aveva già intrattenuto una relazione importante con Claudia Gerini, che ha frequentato per 11 anni dal 2005 al 2016. I due non si sposarono mai, anche perché Claudia risultava già legata all’imprenditore Enginoli, ma ebbero comunque una figlia, Linda, che oggi ha 11 anni.

Anche quest’ultima sembra aver preso bene la notizia: “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”. In conclusione, Claudia precisa che nel suo modo di agire non rientrano affatto le “guerre in tribunale” e le “lotte intestine” tra familiari. Meglio essere “amichevole e sempre grata”, fa sapere l’attrice. In definitiva, il rapporto tra lei è Zampaglione è tuttora molto sereno: a tenerli uniti ci pensa la piccola Linda, che come tutti i bambini ha bisogno di crescere in un ambiente sereno e protetto.



