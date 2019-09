Claudia Lai, moglie Nainggolan con Arma Dzeko/ Un sorriso per combattere tumore

Claudia Lai continua la sua battaglia contro il tumore e lo fa circondata dalla famiglia, dagli amici e dai suoi fans. Lady Nainggolan sta raccontando la sua lotta contro il cancro sui social network e l’ultimo post pubblicato sui social network la mostra ancora una volta sorridente: nonostante le difficoltà causate dalla chemioterapia, la bellissima sarda non perde l’occasione per mostrare il suo sorriso. E al suo fianco troviamo Arma Silajdzic, ovvero lady Dzeko: la compagna del centrocampista del Cagliari e la modella bosniaca insieme allo stadio Olimpico per assistere alla partita tra Roma e Atalanta giocata ieri, mercoledì 25 settembre 2019. E il messaggio pubblicato come didascalia è pieno di amore: «Solo una parola… grazie…». E non manca una dedica alla Capitale, sua città dal 2014 al 2018: «Grazie a tutti per avermi accolta con tanto amore».

CLAUDIA NAINGGOLAN E AMRA DZEKO INSIEME ALL’OLIMPICO

L’immagine pubblicata su Instagram da Claudia Lai ha raccolto migliaia di like e di commenti, tra i quali spunta quello di una leggenda di Roma: parliamo di Francesco Totti, ex compagno di squadra del marito Radja Nainggolan. Il Pupone ha pubblicato un cuoricino per testimoniare la sua vicinanza alla 36enne in questo momento particolarmente difficile della sua vita. Ma, come dicevamo, lady Nainggolan non è di certo una che si abbatte: la sarda è pronta a lottare, forte del sostegno di tutti. Oltre ad Amra Dzeko – tra le prime a esprimerle vicinanza nel giorno delll’annuncio dell’inizio della chemioterapia: «Che grande amore, che forza immensa!» – Claudia ha posato insieme ad un’altra grande amica: parliamo di Laura Gozzi, nota fotografa. Un post che ci parla di amore ma anche di voglia di vivere, un sorriso per battere il tumore e tornare alla vita di sempre insieme ai suoi cari.





