Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ “Mi dà serenità ed equilibrio”

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, l’attore toscano che dopo l’esperienza come giudice a Tale e Quale Show 2019 torna in tv con la serie televisiva “Pezzi Unici” di Cinzia Ch Torrini. La coppia è felicemente innamorata da tre anni nonostante tra i due ci siano ben 25 anni di differenza. Ma del resto lo si sa l’amore non ha età e la coppia formata da Giorgio e Claudia Maria ne sono solo l’ennesima conferma. Modella e pr, Claudia Maria ha 34 anni e per molti assomiglia a Belen Rodriguez. La donna è originaria di Cremona, ma oggi vive a Milano dove lavora come pr per alcuni dei più importanti locali della capitale meneghina. Un amore vissuto lontano dalle telecamere quello tra Giorgio e Claudia Maria attenti alla privacy e alla riservatezza. I due, infatti, hanno rilasciato pochissime interviste e poche sono le fotografie immortalate dai paparazzi. Claudia Maria ha incontrato Giorgio in occasione di una cena di amici; sin dall’inizio tra i due c’è stata una grandissima intesa e complicità che li ha portati a conoscersi meglio partecipando anche a diversi spettacoli dell’attore toscano.

Giorgio Panariello: “Claudia Maria Cappellini? Sono fidanzato da tre anni”

Un amore importante quello tra Giorgio Panariello e Claudia Maria Cappellini. Da tre a questa parte i due sono letteralmente inseparabili come ha confermato lo stesso attore toscano. “Claudia mi dà serenità ed equilibrio. E sono due aspetti importanti nella vita, qualcosa che ho inseguito per molto tempo. Ho finalmente trovato una persona che mi permette di affrontare sereno il mio lavoro, un lavoro da cui non stacco mai” ha dichiarato durante una delle sue ultime interviste. Non solo, Panariello durante l’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin parlando della fidanzata ha detto: “Sono fidanzato da tre anni con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente”. Chissà che i due non possano in futuro decidere di sposarsi o mettere su famiglia, del resto un pò di tempo fa l’attore toscano dalle pagine del settimanale Vero aveva parlato di paternità: “credo che sarei un buon padre. Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro. Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene”.

