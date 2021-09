Claudia Maria Capellini, fidanzata Panariello/ Un amore lontano dai riflettori

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, il comico e attore toscano. 25 anni di differenza tra i due, ma non è mai stato un problema visto che la coppia è più innamorata che mai! Da diverso tempo, infatti, Panariello e la bella Claudia Maria fanno coppia fissa anche se sono restii a mostrarsi sui social. Una storia d’amore vissuta lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip; una scelta che non sorprende visto che Panariello ha sempre preferito mantenere la massima discrezione sulla sua vita privata e sentimentale. Dello stesso parere è anche la fidanza di professione PR che assomiglia tantissimo a Belen Rodriguez!!!

CLAUDIA CAPELLINI E DALILA, FIDANZATA ED EX GIORGIO PANARIELLO/ La differenza d'età

La bellezza di Claudia Maria non passa affatto inosservata: lunghi capelli castani e occhi scuri, i due oramai sono inseparabili. La notizia del loro amore è scoppiata diverso tempo fa quando i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale quando Giorgio e Claudia si sono ritrovati in Versilia per trascorrere qualche giorno di sano relax.

Chi è Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello?

Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello sono stati pizzicati in Versilia dove la coppia si è ritrovata per passare dei giorni di sole e relax. Ma chi è la bella Claudia? Classe 1987, Claudia è nata a Cremona, ma da diversi anni ha deciso di trasferirsi a Milano. Nella capitale della moda ha comunicato a muovere i primi passi lavorando nelle pubblico relazioni per eventi esclusivi, ma anche modella. Proprio grazie alla sua professione ha incontrato e conosciuto diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui proprio Panariello incrociato ad un cena.

Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che da quella sera Claudia e Giorgio hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi. Poi è scoppiato l’amore e la loro storia oramai procede da anni. Nemmeno la differenza di età li ha frenati visto che lei ha 35 anni, mentre Panariello ne ha circa 60.



