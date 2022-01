Claudia Razzi e Giada Desideri, ex e moglie di Luca Ward/ Un doppio lunghissimo amore

Luca Ward, ospite oggi negli studi del programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, è sposato con Giada Desideri. “Sono sposato e innamorato pazzo di Giada – aveva spiegato lo stesso doppiatore e attore qualche tempo fa – non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però, penso con allegria e con divertimento alle avventure di gioventù”. I due si sono uniti in matrimonio 9 anni fa, nel 2013, ma quasi dieci anno dopo essersi conosciuti sul set di un film. Dal loro amore sono nati due figli, Lupo e Luna Ward, che si sono aggiunti a Guendalina, avuta da Luca Ward con l’ex moglie Claudia Razzi.

Sindrome di Marfan malattia Luna Ward, figlia di Luca/ “Scoprirlo fu una 'tranvata'”

“Io adoro i miei figli – aveva sempre raccontato Luca Ward parlando della sua famiglia -. Quando torno a casa la sera stacco il cellulare e, con mia moglie, parlo con loro, magari mentre giochiamo tutti insieme. Può anche capitare di guardare un film, ma parlare è determinante”. Giada Desideri è una classe 1973 ed ha iniziato la sua carriera da attrice fin da giovanissima, subito dopo aver intrapreso la carriera da modella: a 13 anni venne notata da un fotografo newyorkese che le aprì le porte del jet set, per poi essere notata da Luigi Comencini nel ruolo di Crisolinda nel film “Un ragazzo di Calabria”.

Cesare Bocci vs Mediaset/ Gf Vip al posto di Meraviglie: il post polemico

CLAUDIA RAZZI E GIADA DESIDERI, EX E MOGLIE DI LUCA WARD: UNA LUNGA STORIA D’AMORE

In seguito si trasferì a Los Angeles per poi tornare in Italia e iniziare a recitare a numerosi film e serie tv, fra cui Un posto al sole e Don Matteo 3. Con la nascita dei due figli decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, aprendo però il blog Curvy Jade, per parlare delle modelle curvy.

E prima di Giada Desideri, come accennato sopra, Luca Ward è stato sposato a lunga con Claudia Razzi, anch’essa doppiatrice e madre della loro figlia Guendalina. I due hanno avuto una relazione lunghissima, circa 25 anni fra nozze e fidanzamento, per poi decidere di lasciarsi. Claudia Razzi è nata a Roma il 30 marzo del 1962, e i due sono stati sposati per nove anni, prima di lasciarsi ma senza mai svelare il reale motivo della loro separazione. L’ex coppia è comunque rimasta in buoni rapporti anche per amore nei confronti della loro amata figlia.

Gigi Bici, mistero lettera anonima/ Roberta Bruzzone: “Solo opera di un mitomane"

© RIPRODUZIONE RISERVATA