Claudio Amendola e Francesca Neri, perché si sarebbero lasciati?/ “Si vocifera che..”

Ricorderemo l’estate 2022 come una delle più calde degli ultimi anni, e non solo sotto il profilo meteorologico. Anche il mondo del gossip, infatti, ha dovuto fare i conti con mesi bollenti fatti di crisi e separazioni tra le coppie Vip del nostro spettacolo. L’ultima notizia coinvolge direttamente una delle coppie simbolo del cinema: Claudio Amendola e Francesca Neri. È recente la voce, rilanciata dal settimanale Diva e Donna, secondo cui la coppia si sarebbe lasciata dopo ben 25 anni di amore.

Ad aggiungere nuovi dettagli all’indiscrezione, che rimane al momento tale poiché non ancora confermata né smentita dai diretti interessati, è Dagospia. Il portale sgancia una bomba flash spiegando come “la storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi“. E non solo, il sito svela anche il presunto motivo della rottura: “Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna“. Dunque il popolare volto della serie tv I Cesaroni avrebbe trovato l’amore altrove, con la love story con la collega che sarebbe giunta al capolinea ormai tre mesi fa.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un’altra celebre coppia dello spettacolo che ha deciso di dirsi addio negli ultimi mesi. Ancora piuttosto sconvolto dalla chiacchieratissima rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il mondo del gossip potrebbe fare i conti con un’altra roboante separazione. L’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola dura ormai da 25 anni e ha vissuto alti e bassi, tra crisi e ricongiungimenti. A tenerli sempre uniti l’amore per il figlio Rocco e la difficile malattia dell’attrice: la cistite interstiziale cronica.

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui“: così Francesca Neri aveva commentato la malattia e la vicinanza del marito, nel corso di un’intervista nel salotto di Verissimo. Il loro amore è destinato a durare per l’eterno o ha già raggiunto i titoli di coda?











