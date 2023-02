Claudio Amendola, ex Francesca Neri/ “Raggiunto sereno accordo extragiudiziale”

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati

Claudio Amendola è l’ex marito di Francesca Neri. Dopo 25 anni d’amore la coppia si è detta addio, ma con grande serenità ed affetto. La notizia è scoppiata come un fulmine a ciel sereno poco dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel giro di pochi mesi si sono lasciate due delle coppie più longeve del mondo della televisione e dello spettacolo a conferma che l’amore non è per sempre. Dopo una serie di tira e molla è arrivata la conferma ufficiale con tanto di comunicato congiunto da parte della coppia che ha comunicato ai media: “raggiunto con grande serenità un accordo extragiudiziale che, dopo essere stato depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, ora dovrà essere omologato dal giudice”. Che dire, è ufficialmente finita tra i due che avrebbero già depositato i documenti necessari alla cancelleria del Tribunale di Roma.

Come un gatto in tangenziale/ Streaming del film su Canale 5 con Antonio Albanese

Dal loro amore è nato anche un figlio: Rocco di 23 anni. Un amore nato sul set di un film; era il 1997 quando, durante le riprese de “Le mani forti” i due si sono innamorati. Due anni dopo la nascita del loro unico figlio Rocco, in realtà il primo per l’attrice e il terzo per l’attore romano. Successivamente la coppia è volata a New York per il matrimonio.

Perché Claudio Amendola e Francesca Neri si separano?/ Accordo raggiunto e...

Claudio Amendola e Francesca Neri: la crisi smentita

Eppure le voci su una presunta crisi di coppia tra Claudio Amendola e Francesca Neri circolavano già da diversi mesi. A smentire fu proprio l’attore romano alla stampa: “non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Nessun commento, invece, da parte dell’attrice che aveva preferito tacere. A distanza di poche settimana però è arrivato un comunicato stampa congiunto da parte della coppia in cui si annunciava la fine del matrimonio.

I CASSAMORTARI/ La commedia di Amendola sfida temi scomodi

Un grande dolore per l’attore che, ospite di Verissimo, parlava così della moglie e del loro amore: “la nostra è una grande storia d’amore. Dopo tanti anni, un amore come il nostro si depura da un sacco di scorie, dalla gelosia per esempio. Impari a rispettarti, ad accettare anche quelli che pensavi fossero difetti, ma che sono invece particolarità del carattere e ti innamori anche di quello”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA