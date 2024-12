Prima del teatro, del cinema e della tv, nella vita di Claudio Bisio ci sono indubbiamente la moglie Sandra Bonzi e i figli Alice e Federico. L’attore e conduttore di Zelig stravede per la sua famiglia ed è anche per loro che oggi è ancora così vispo e attivo sul lavoro, tra vecchi e nuovi progetti da realizzare. “Ma ogni tanto sono tentato di fermarmi”, ha ammesso Claudio Bisio in una bella intervista al Corriere della Sera. “Sono tentato di fare con mia moglie quel viaggio che tante volte le ho promesso. Australia, Laos, Giappone”, spiega il presentatore.

Parlando del suo primo incontro con Sandra Bonzi, con cui è sposato da oltre vent’anni, il conduttore di Novi Ligure rivela: “Mia moglie mi conquistò quando una volta si sentì male nella mia macchina dopo una serata allegra”. Da quel giorno, Bisio e Sandra hanno percorso un bel pezzo di strada insieme, l’uno al fianco dell’altro, costruendo una splendida famiglia con la nascita di Alice e Federico.

Claudio Bisio e Sandra Bonzi, l’amore per i figli Alice e Federico

“Se è vero che senza Sandra non saprei da dove ricominciare? E’ vero…”, ammette ancora Claudio Bisio nella suddetta intervista. Per quanto riguarda i figli, l’attore dà la sensazione di essere un padre molto presente e premuroso, benché Alice e Federico abbiano i loro spazi e vivano le loro vite molto serenamente. D’altra parte viaggiano entrambi verso i trent’anni ed è giusto che facciano il loro percorso, anche alla larga dal ‘nido famigliare’.

Oggi, infatti, i figli di Claudio e Sandra sono all’estero ma come ama ripetere il conduttore, la loro casa è in Italia e la porta di papà e mamma è e sarà sempre aperta per loro. “Sono cresciuti qui e questa è casa loro”, ha assicurato il presentatore di Zelig.

