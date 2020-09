Claudio Golinelli, bassista Vasco Rossi in ospedale/ Trapianto fegato: “Forza Gallo!”

Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi, è stato ricoverato in ospedale per un trapianto al fegato. Noto a tutti come il “Gallo”, si trova al policlinico Sant’Orsola per essere operato. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, il musicista è stato sottoposto all’intervento nel pomeriggio. Golinelli si trovava a Priverno, in provincia di Latina, per un concerto, ma ha dovuto rinunciare all’esibizione. Scortato dai carabinieri fino in autostrada, il bassista di Vasco Rossi si è messo poi in viaggio fino a Bologna. Il “Gallo” soffre da tempo di problemi di salute. Nel 2008, ad esempio, gli è stato diagnosticato un tumore al fegato per il quale ha dovuto cominciare un percorso dentro e fuori gli ospedali per sottoporsi alle terapie. Quest’anno, invece, prima di Ferragosto ha dovuto annullare un altro concerto a causa di nuovi problemi di salute. Quindi è arrivata la nuova chiamata ed è scattata la corsa in ospedale per il trapianto.

CLAUDIO GOLINELLI, OPERATO BASSISTA DI VASCO ROSSI

Sono state ore di apprensione per il mondo della musica, e non solo. I fan che per anni si sono esaltati grazie al suo basso nelle ultime ore si sono stretti attorno a lui. Sui canali social, da Facebook a Instagram passando per Twitter, crescono i post e i commenti con i quali i fan esprimono un pensiero affettuoso, messaggi di conforto e supporto. Non poteva ovviamente mancare all’appello Vasco Rossi, compagno di una vita. Il Blasco sul suo account Instagram ha pubblicato due foto in cui sono ritratti insieme e un messaggio eloquente: «Forza Gallo, siamo tutti con te». Tra i commenti al post di Vasco Rossi, oltre a quelli di tanti fan del rocker e del suo bassista, anche quello di un altro artista molto amato. Ci riferiamo a Fausto Leali, che ha lasciato un messaggio di incoraggiamento per Claudio Golinelli. «Dai Gallo, andrà tutto bene, ti abbraccio con tutto il mio affetto», ha scritto Fausto Leali, che ha lasciato anche un cuore alla fine del post.





