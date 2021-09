Clelia d’Onofrio/ “Sì ai dolci, ma con moderazione: una fetta di torta basta”

Clelia d’Onofrio è uno dei volti più conosciuti dell’universo dei talent show culinari, avendo preso parte a ben 8 edizioni di Bake Off Italia, il programma di Discovery dedicato alla sfida a colpi di ‘dolcezza’ tra 20 pasticcieri amatoriali. Di recente, la troupe di Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto tappa nel dietro le quinte di una delle prove in esterna, quella di Portofino, in attesa della messa in onda della prima puntata questa sera in simulcast su tutti i canali free di Discovery.

Spazio anche al backstage dello spot pubblicitario, ambientato sempre sulla riviera ligure, che ha visto Clelia d’Onofrio protagonista insieme agli altri due giudici (Ernst Knam e Damiano Carrara) e la conduttrice Benedetta Parodi. A lei, Sorrisi ha chiesto “come si fa” a resistere a tutti quei dolci: “Bisogna avere rispetto verso se stessi”, è la replica posata di Clelia. “Se si vuole tenere sotto controllo il peso e la salute – prosegue –, si può mangiare una bella fetta di torta: una e basta! Alle mie feste di compleanno non mancano mai la cassata e il babà”.

Chi è Clelia d’Onofrio, terza giudice di Bake Off

Clelia d’Onofrio è nata ad Ascoli Piceno il 6 giugno 1938. È una giornalista e scrittrice specializzata in enogastronomia, anche se la sua carriera l’ha inaugurata in tutt’altro ambito, quello dei motori, in particolare presso l’Editoriale Domus di Gianni Mazzocchi. La rivista di punta della Casa era appunto Quattroruote, per la quale ha ricoperto i ruoli di redattrice, caporedattrice ed editorialista. Nell’ambito del suo lavoro, ha anche scritto i volumi Dalla parte dell’auto, Gianni Mazzocchi Editore e L’auto è libertà.

Inoltre, Clelia D’Onofrio si è occupata di viaggi ed enogastronomia per i Meridiani, noto bimestrale monografico di viaggio e turismo, e Tutto turismo. Della rivista Meridiani/Viaggi del gusto è stata anche direttrice, per poi intraprendere una nuova collaborazione con la rivista Mondo missione e il sito web mangiarebene.com. Il suo approdo in televisione come giudice di Bake Off è avvenuto invece nel 2013.



