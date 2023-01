Clementino e la terza stagione di The Voice Senior/ L’ironico ritorno in tv a 40 anni

Clementino torna in televisione reduce dai 40 anni

Clementino, grande rapper del panorama della musica italiana, sta per tornare a The Voice Senior in veste di giudice. Il talent per i cantanti over 60 tornerà in onda su Rai1, venerdì 13 gennaio alle 21 e 15 e a condurre questa terza edizione sarà ancora Antonella Clerici, affiancata nel corso delle 7 puntate dai giudici: Clementino, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Clementino, tornerà all’interno del talent reduce dai suoi 40 anni, compiuti il 21 dicembre 2022 e festeggiati in grande stile.

Per l’occasione il cantante aveva organizzato una grande festa e aveva invitato moltissimi cantanti famosi come Rocco Hunt, Gigi D’Alessio, Raf e anche molti altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui il grande amico e attore Salvatore Esposito. La festa, ha sostenuto Clementino all’interno del suo profilo Instagram, è stata la festa di compleanno più bella della storia. In quel giorno speciale sia lui che gli amici cantanti hanno cantato per tutti gli ospiti e poi è partita un’improvvisazione rap del cantante che elogiava i suoi 40 anni, grande traguardo ma che a lui non crea alcun problema, al contrario, nonostante il tempo passi velocemente, Clementino ha molta energia da regalare al pubblico.

Clementino ironico e pronto per la terza edizione di The Voice Senior

Il ritorno di Clementino come giudice di The Voice Senior è tanto atteso dal pubblico quanto dal cantante stesso; oltre a pubblicizzare il programma all’interno della pagina ufficiale di The Voice Of Italy, Clementino ne ha ampiamente parlato all’interno del suo profilo Instagram, dove ha recentemente pubblicato un video molto divertente e spopolato sui social, in cui parlava di The Voice mentre faceva la ceretta e “soffriva”.

Il rapper durante il suo percorso nella precedente edizione di The Voice Senior è sempre apparso molto sicuro di se e determinato ma anche molto agguerrito! Clementino ha sfidato varie volte sia Loredana Bertè che l’amico e collega Gigi D’Alessio, a cui spesso ha “rubato” molti cantanti ma a quanto pare non Annibale, vincitore della seconda edizione. Quest anno i giudici sono più agguerriti che mai e tra loro ci sono anche i Ricchi e Poveri, che oltre ad avere una grande carriera musicale alle spalle, sembrano anche molto determinati. Clementino e la sua ironia in ogni caso non hanno paura di nulla e chi sa che quest’anno il cantante non porti alla vittoria qualche rapper over 60!

