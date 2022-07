Clementino/ “Il mio commerciale è Rai1, The Voice, è Made in Sud”

Clementino torna in tv come giudice di The Voice Senior. Intanto il rapper di Avellino ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Black Pulcinella”, un disco che ha presentato così alla stampa. “Io mi son divertito tanto nel realizzarlo, più degli altri album, perchè l’ho fatto senza pensare troppo sull’accontentare tutti o altro. Ho fatto semplicemente il mio rap, un po’ quello di Napolimanicomio, di I.E.N.A. e delle gare di freestyle. Spero che piaccia anche alla gente, mi stanno comunque arrivando veramente tanti messaggi in cui mi dicono che hanno ritrovato il sound boom bap. Ecco, era proprio una cosa che faceva proprio parte del mio progetto” – ha detto il rapper che è tornato alla musica dopo un lungo periodo di silenzio.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Il rapper: "è una splendida ragazza"

Black Pulcinella è a tutti gli effetti il suo album più hip hop. A sottolinearlo a gran voce è stata proprio la Iena Bianca dalle pagine di All Music Italia. “Credo che tra tutti questo sia il mio album più hip hop. Ho cercato di fare quello che mi mancava: “Il ca**o che mi pare!”. Non avevo ancora fatto un disco come Dio comanda, a livello di Hip hop” – ha detto Clementino che ha deciso di essere più leggero – ” era il momento di farlo. Una persona che ti parla di alcol da ubriaco o di droga da drogato, non lo saprà mai fare bene. Dopo aver visto l’oscuro, puoi parlare anche con la luce. Oggi ho la maturità esatta per affrontare un album del genere”.

Clementino fidanzato? / La risposta è sì, ecco da quando iniziò tutto con la compagna Martina Difonte...

Clementino: “vivo con la tv e non sporco la mia musica”

Il successo di Clementino è passato per la televisione. Il rapper, infatti, è diventato un volto popolare grazie al talent show “The Voice Senior” dove ricopre il ruolo di giurato e la nuova edizione di Made In Sud. Proprio il rapper non si è tirato indietro nel raccontare: “il mio commerciale è Rai1, The Voice, è Made in Sud. Appena mi sono reso conto di poter portare a casa ciò che mi serve per vivere con la TV, ho capito che non avevo bisogno di “sporcare” la mia musica”.

Una scelta importante per Clementino che ha aggiunto: “per tanto tempo ho portato pezzi “pop” cercando di piacere a tutti. Un percorso che mi ha fatto crescere tanto e portato cose straordinarie come le collaborazioni con Jovanotti e Pino Daniele, ma che non sempre mi rappresentava. Mi sono accorto che anche il pubblico che cercavo di conquistare con offerte più “pop”, in realtà preferiva il Clementino “spacc’ vetrin” e quello di Cos’cos cos. Questa per me è stata una grande notizia: la gente vuole quello che io voglio e cioè fare il rap!”.

Clementino non c'è a Made in Sud: perchè? Positivo al covid/ "Purtroppo è accaduto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA