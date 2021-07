Clementino/ Quella penitenza con Antonella Clerici a The Voice Senior che ha fatto storia…

Clementino sarà su Rai 1 stasera per la replica della terza puntata di The Voice Senior 2020. Dopo aver scelto sette concorrenti per il suo team nelle prime due serate di Blind Auditions, oggi gli toccherà selezionare i suoi ultimi due elementi: il regolamento del talent canoro dedicato agli aspiranti artisti over 60 prevede infatti che ogni squadra sia composta da nove cantanti. Questo fino alla fase del Best Six, che si terrà alla fine della puntata odierna, durante la quale ognuno dei quattro giudici dovrà selezionare solo sei dei propri concorrenti da portare ai Knock Out (la semifinale).

Le ultime Blind Auditions (trasmesse l’11 dicembre 2020, in replica questa sera su Rai 1) hanno portato Clementino a completare il proprio team con Franklin Montague, che ha cantato “Could You Be Loved” di Bob Marley, e Alfonso Di Berardino, che si è esibito sulle note di “Perfect” di Ed Sheeran. Tra loro due, infine, solo Franklin è stato confermato dal rapper di Avellino per essere portato alla successiva serata di The Voice Senior con altri cinque dei suoi artisti.

Video della penitenza di Clementino con Antonella Clerici

Durante la messa in onda della terza puntata di The Voice Senior 2020 rivedremo Clementino alle prese con una penitenza che ha dovuto pagare alla conclusione delle Blind Auditions. La settimana prima, infatti, Antonella Clerici aveva comunicato a tutti i coach che chi avrebbe completato per ultimo la propria squadra doveva sottoporsi ad una penitenza segreta dicendo solo: “Dovrà duettare con una cantante veramente improbabile, imbranata, una che vale proprio zero”.

La Clerici, con la sua solita autoironia, si riferiva a se stessa ed è così che Clementino si è ritrovato a rappare sulle note di “Io che non vivo (Senza te)“, brano del 1965 di Pino Donaggio, mentre la conduttrice cantava i suoi versi intramontabili. Questo momento ha confermato il mix di emozioni che The Voice Senior fa provare tra divertimento, commozione e grande spettacolo. La prima edizione ha collezionato ascolti importanti, solo la serata delle ultime Blind Auditions ha battuto nettamente quella del Grande Fratello Vip in onda lo stesso giorno. Una grande rivelazione che ha trovato conferma nei palinsesti Rai 2021-2022 per una una nuova edizione in autunno, con Antonella Clerici sempre al timone.

