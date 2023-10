Clizia Incorvaia, commovente messaggio per il compleanno di Paolo Ciavarro/ “L’aborto e la separazione…”

Paolo Ciavarro spegne 32 candeline: gli auguri di Clizia Incorvaia commuovono il web

Negli ultimi giorni Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati ad essere al centro delle notizie di cronaca rosa, fortunatamente non per notizie negative. Nello specifico, il volto di Forum sarebbe tornato a parlare del possibile matrimonio imminente lasciando intendere che il grande passo potrebbe arrivare proprio per il prossimo 2024. Nel frattempo, ad attirare l’attenzione del web sono state le toccanti parole di Clizia Incorvaia in occasione del 32esimo compleanno dell’ex concorrente del GF VIP.

Come riporta Gossip e Tv, Clizia Incorvaia ha scelto di pubblicare sui social un breve ma intenso messaggio di auguri in occasione del compleanno di Paolo Ciavarro. Il volto di Forum ha compiuto ieri 32 anni e la sua compagna ha impreziosito il giorno di festa con parole colme d’amore e orgoglio, aggiungendo però una rivelazione tanto inedita quanto triste. L’influencer ha pubblicato una foto con il suo compagno e nella didascalia dello scatto ha celebrato la bellezza della loro unione, sottolineando l’importanza degli ostacoli superati insieme.

Nel merito degli ostacoli e difficoltà che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno dovuto superare nel corso della loro relazione, la seconda ha menzionato – senza entrare nel merito – anche la triste esperienza dell’aborto. “Siamo andati contro tutto e tutti, sopportando distanza, pregiudizi e tempo; affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto…”. Queste le parole di Clizia Incorvaia scritte sui social – riportate da Gossip e Tv – scritte sui social in occasione del 32esimo compleanno di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia, nel messaggio di auguri per Paolo Ciavarro, ha poi continuato: “Non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero; ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre ta C.”. Le parole dell’influencer hanno commosso il mondo del web, colpito principalmente dall’esperienza dell’aborto mai raccontata prima d’ora.











