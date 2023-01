Clizia Incorvaia, compagna Paolo Ciavarro/ Lui: “amo i suoi valori”

Clizia Incorvaia ospite di Boomerissima da Alessia Marcuzzi

Clizia Incorvaia dopo la sorpresa alla sorella Micol al Grande Fratello Vip 2022 si mette in gioco nel programma Boomerissima di Alessia Marcuzzi in onda su Rai2. Proprio così, la ex modella e concorrente del GF VIP è tra i concorrenti della squadra dei millenials pronti a sfidare i boomers nel nuovo programma condotto dalla ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. La partecipazione della Incorvaia arriva a pochissimi giorni dalla sua presenza nel reality show di Alfonso Signorini dove è intervenuta per difendere la sorella Micol Incorvaia per il comportamento di Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. ”

“Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Quando c’è Micol questi atteggiamenti non li ha. Perché, se non c’è malizia, quando c’è Micol questo flirtare non esiste? Mia sorella ti piace veramente o è solo un punto di riferimento a cui appoggiarti? Non sento più la magia iniziale tra voi, qualcosa si è perso. Ti chiedo onestà nei confronti di Micol, che l’ho vista soffrire troppo in questi giorni, un uomo ti deve rovinare il rossetto non il mascara” – ha detto la Incorvaia a Tavassi che si è difeso: “a me piace. Mi dà tanta leggerezza”. E Incorvaia di rimando: “Ma tu sei un animaletto molto libero”.

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dall’incontro nella casa del Grande Fratello Vip all’amore suggellato anche dalla nascita del figlio Gabriele. La coppia ha grandi progetti per il futuro con il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che ha espresso parole di grande amore per la compagna intervistato da Radio Cusano Campus: “Di Clizia amo i suoi valori, in particolare la sua generosità d’animo. Potrei fare l’elenco ma mi colpisce di più questo. La cosa che mi attrae di più è il suo cervello. Mi piacciono tanto i suoi occhi. Lei è fantastica, nel periodo natalizio ha mostrato il meglio di sé nella gestione degli addobbi di casa, ma non solo. Atmosfera natalizia fantastica, anche perché quest’anno sarà un Natale speciale visto che ci sta un componente in più, il piccolo Gabri”.

Non solo, l’ex concorrente del GF VIP ha parlato anche del suo ruolo di genitore: “inizialmente avevo paura a fare il genitore, addirittura avevo paura a prenderlo in braccio, poi piano piano mi sono adattato. Poi, solitamente, mi sveglio io per dare da mangiare a Gabri perché Clizia è un po’ dormigliona”.











