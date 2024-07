Clizia Incorvaia e il curioso desiderio dopo il matrimonio con Paolo Ciavarro/ “Sogno ciò”: la foto spiazza

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro verso il matrimonio: tutti i dettagli dell’atteso “sì”

Mancano pochi giorni all’atteso matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, pronti a giurarsi amore eterno nella splendida cornice della Versilia. La coppia ha scelto Forte dei Marmi come location delle nozze, un luogo molto caro soprattutto al giovane volto di Forum, poiché è proprio nella località della Toscana che si conobbero e si innamorarono i genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Alla cerimonia, che avrà luogo venerdì 12 luglio, prenderanno parte le rispettive famiglie della coppia e numerosi amici, tra Vip e non, per un totale di circa 100 invitati.

L’iniziale data delle nozze era stata fissata in ottobre in Campania; tuttavia, considerati gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, alla quale è stato diagnosticato un tumore al pancreas lo scorso novembre, la coppia ha preferito anticipare la cerimonia a luglio, e in Toscana, nella speranza di trovare il sole e il bel tempo ed accelerare dunque il tanto atteso “sì”. Intanto, in vista del grande giorno, Clizia ha condiviso sui social un curioso desiderio da esaudire proprio dopo il matrimonio.

Clizia Incorvaia e lo strano desiderio dopo le nozze: la foto sui social

Clizia Incorvaia ha condiviso sulle Instagram story una foto molto particolare che ritrae un trancio di pizza, anch’esso altrettanto particolare e farcito con penne al sugo, mozzarella e foglie di basilico. A corredo dello scatto, ha aggiunto un’emoji sorridente e un messaggio ironico: “Dopo il matrimonio sogno ciò“. Sarebbe questo, infatti, uno dei desideri della futura sposa dopo la celebrazione delle nozze: una pietanza super prelibata che la stessa Clizia non ha potuto non condividere con i suoi followers per mezzo social.

Di certo i desideri di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il matrimonio sono numerosi e vanno ben oltre una semplice fetta di pizza: dopo le nozze ci sarà la luna di miele alle Maldive, così come la realizzazione di nuovi ed importanti progetti futuri per costruire, passo dopo passo, la loro nuova vita coniugale. Accompagnati come sempre dall’affetto delle rispettive famiglie, degli amici e del figlio Gabriele nato dalla loro storia d’amore.













