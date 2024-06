Eleonora Giorgi e la malattia: “Sono entrata in un periodo di fragilità”/ “Ho dovuto cambiare chemio e…”

Eleonora Giorgi e gli aggiornamenti sulla malattia: “Ho dovuto cambiare chemio“

Eleonora Giorgi è tornata a parlare della malattia, un tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso anno, e l’ha fatto in un’intervista nello studio di Estate in Diretta nella puntata di ieri. L’attrice, ai microfoni di Nunzia De Girolamo su Rai1, si è soffermata sulle cure e sull’ipotesi di veder cadere i propri capelli, in seguito alla quale ha deciso di tingerli di un biondo acceso: “Dopo sei mesi di chemio che non cadevano, ho dovuto cambiare chemio e adesso pare che potrebbero cadere. Allora ho detto: ‘Se devono cadere, devono cadere biondi’. Avevo una ricrescita orrenda, sono andata e ho detto: ‘Fammi bionda‘. Adesso devono cadere e sto preparando dei cerchietti con la frangia“.

Eleonora Giorgi ‘spiazza’ Clizia Incorvaia a La Volta Buona/ “Voglio dirlo pubblicamente…”

L’attrice ha poi raccontato la straordinaria ondata di affetto ricevuta in questo ultimo, complicato periodo: “Sono stata investita da un tornado d’amore, sono mesi che vivo circondata d’amore, comunque entri nel cuore di tante persone. Un insieme di persone che mi fanno dei doni spontaneamente“. E, in riferimento alla decisione di aprirsi sulla malattia e di parlarne pubblicamente, ha aggiunto: “Non penso di avere dei meriti né di aver fatto qualcosa per gli altri, però parlarne aiuta. Anche perché c’è una quantità inaccettabile di giovani: io alla fine sono vecchia, e se non avessi il nipotino e i figli direi ‘pazienza’. Io ho reagito così“.

Eleonora Giorgi, come sta dopo la diagnosi della malattia?/ "Lotterò fino in fondo..."

Eleonora Giorgi confessa: “Sono entrata in un periodo di fragilità“

Eleonora Giorgi, nel corso dell’intervista, ha poi ricordato l’operazione e l’ipotesi che la malattia possa andare ad insediarsi altrove: “Lui è tremendo, il tumore al pancreas quando arriva è tremendo. Io sono riuscita a fare un’operazione che è andata benissimo, però lui sta nel sangue quando ti operano, comincia a viaggiare, si va a seminare. Quindi abbiamo dovuto cambiare chemio, adesso un’altra robusta e lunga 3 mesi, perché dobbiamo scongiurare che vada ad attecchire“.

ELEONORA GIORGI MALATTIA: COME STA L'ATTRICE?/ "Dopo operazione per il tumore farò la chemio e poi capirò"

Infine, ad otto mesi dalla diagnosi, ha ammesso: “Sono un po’ fragile adesso, sono entrata in un periodo di fragilità che cerco di non far gravare sugli altri, però sono presa da momenti di debolezza. Poi io sono incredibilmente fatalista, anche se questo atteggiamento ha addolorato i miei figli. Se penso ai miei due figli e al mio nipotino, mi sentirei piangere lacrime di sangue“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA