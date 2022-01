Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l’incredibile storia d’amore

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro un amore nato sotto i riflettori del GF VIP

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie nate al Grande Fratello Vip. Proprio così l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono conosciuti all’interno della casa del GF VIP. Si sono scrutati e avvicinati, settimana dopo settimana, e poi improvvisamente è scattato il primo bacio. Una storia d’amore nato sotto l’occhio delle telecamere, ma che continua a durare nella vita reale. All’inizio la Incorvaia era molto titubante per via di una storia d’amore finita che l’aveva segnata nel profondo, ma Paolo ha saputo comprenderla e farla sentire al sicuro. All’interno della casa del GF VIP il loro amore è stato anche criticato per via della differenza di età, visto che Clizia è di 11 anni più grande di Paolo, ma loro sono andati avanti incuranti delle critiche.

Clizia Incorvaia, quanti anni ha?/ "Dopo i 30 anni non si dichiara più l’età"

A distanza di anni Paolo e Clizia hanno avuto ragione, visto che dal loro amore presto nascerà un figlio. Proprio in occasione dell’anniversario, la Incorvaia ha voluto dedicare un bellissimo messaggio al compagno: “pronta a festeggiare più di un anno d’amore insieme” con tanto di data del primo bacio.

Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia Clizia Incorvaia/ Dal presunto tradimento alla dura separazione

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno ancora insieme: presto genitori

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dalla casa del Grande Fratello Vip alla casa dove hanno deciso di convivere insieme a Roma. “Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione. Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia” – ha dichiarato Paolo Ciavarro intervistato dal settimanale Oggi. Una relazione che va avanti nonostante le critiche e il pensiero di molti che sarebbe durata quanto un gatto in tangenziale! Invece Paolo e Clizia sono felici e perdutamente innamorati e presto diventeranno genitori!

Clizia Incorvaia è ancora positiva al covid/ "Manca dormire con chi ami"

“Il nostro amore per me ha significato una rinascita. Vivere insieme è un bellissimo traguardo. Un passo importante che abbiamo desiderato e ponderato con testa e cuore, per poter scrivere ogni giorno, uno al fianco dell’altro, la più bella storia d’amore mai raccontata” – ha dichiarato proprio la Incorvaia parlando dell’amore per Paolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA