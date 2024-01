CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO DATA DEL MATRIMONIO SVELATA A VERISSIMO/ “Sarà l’11 ottobre e c’è un motivo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano l’11 ottobre 2024, a Verissimo svelano: “C’è un motivo”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ospiti oggi 13 gennaio 2024 a Verissimo, hanno ripercorso la loro storia d’amore. Nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020 e poi proseguita fuori ed impreziosita dall’arrivo del figlio Gabriele, nato il 19 febbraio del 2022. Ed adesso sono pronti per un altro grande passo, quello del matrimonio. Ed in anteprima Paolo e Clizia da Silvia Toffanin hanno svelato la data del matrimonio: “C’è la data 11 ottobre, c’è un motivo perché tutt’e due siamo due bilancini quindi è il nostro mese”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: la romantica proposta di nozze/ Il sogno si è avverato

E Clizia Incorvaia a Verissimo si è sbilanciata anche sulla cerimonia, che si svolgerà in Campania in un posto bellissimo, immerso nel verde con un’atmosfera trasognata. “Poi ti sveleremo” ha concluso l’influencer mentre Paolo Ciavarro ha aggiunto che lui avrebbe preferito qualcosa di ristrettissimo mentre alla matrimonio di Clizia e Paolo ci saranno circa 100 invitati. Invitata alle nozze anche Silvia Toffanin che ha assicurato che, qualora gli sposi volessero, le telecamere di Verissimo sono disponibili. (Agg. di Liliana Morreale)

PAOLO CIAVARRO, FIGLIO ELEONORA GIORGI/ "Tumore mamma? Ho pianto tanto, ora siamo più uniti"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi: a Verissimo la data del matrimonio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin per un’occasione speciale. La coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è pronta a svelare in anteprima assoluta la data ufficiale del matrimonio! Proprio così Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti al grande passo. Del resto la coppia l’aveva annunciato tramite i social ufficiali nei primi giorni del 2024 con il figlio d’arte che ha deciso di farle la proposta di matrimonio nel giorno di Capodanno. ” Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici : “Sei bellissima, ma manca qualcosa !” E io dico: “Cosa amore ?” così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo 💍… Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!” – ha scritto e raccontato Clizia sui social condividendo con i suoi fan e il suo pubblico la grande emozione.

Clizia Incorvaia, toccante messaggio per Eleonora Giorgi dopo l'annuncio della malattia/ "Supererai tutto"

L’anello della promessa di matrimonio le è stato consegnato dal figlio Gabriele che festeggerà 2 anni il prossimo febbraio. E’ il secondo figlio della ex modella ed influencer che in passato è stata sposata con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni da cui è nata la prima figlia Nina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: dal Grande Fratello al matrimonio

L’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nato nella casa del Grande Fratello Vip. Correva l’anno 2020 quando i due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. All’inizio in pochi ci avrebbero scommesso su di loro, ma a distanza di quattro anno i due sono più felici ed innamorati che mai. La stessa Clizia sui social parlando del suo futuro marito ha scritto: “siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo, affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore per sempre tua, C”.

Ad unirli ancora di più sicuramente la nascita del figlio Gabriela arrivato a febbraio 2023: “Gabriele ci ha uniti anche come coppia. I primi mesi sono i più difficili, che mettono alla prova anche la coppia, non sono mancate le discussioni, ma passati i primi tre mesi, si può stare insieme a vita. Oggi, ripensando ai primi tempi, ci ridiamo su”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA