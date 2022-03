Clizia Incorvaia pupa per una sera/ La gravidanza e il figlio Gabriele con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia pupa per una notte a La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso. Dopo la nascita del figlio Giacomo torna in tv nel ruolo di “pupa per una notte”; un ruolo che risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale della terza puntata. Per la ex concorrente del Grande Fratello si tratta di un ritorno in tv a circa un mese dalla nascita del figlio Gabriele, nato dall’amore con Paolo Ciavarro conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. Sui social la influencer ha presentato il piccolo in un post davvero tenerissimo: “ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo. Non ho ben capito! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me”.

Gabriele Ciavarro, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato il 19 febbraio del 2022 e da allora la loro vita è diventata ancora più bella. Una gravidanza che la Incorvaia ha vissuto sempre con il sorriso. Proprio per questo sui social ha voluto lanciare un messaggio di conforto per tutte le mamme in dolce attesa.

Clizia Incorvaia e la gravidanza: “vissuta in maniera meravigliosa”

“Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa e la mia ostetrica in maniera meravigliosa” – ha detto Clizia Incorvaia sui social parlando della gravidanza del secondo figlio Gabriele Ciavarro. Non solo, la ex gieffina ha aggiunto: “come il più bello dei viaggi mai intrapresi”. Preparandomi, informandomi, ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica. Poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale (grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano). Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA”.

Oggi Paolo e Clizia formano una bellissima famiglia con il piccolo Gabriele e la piccola Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.











