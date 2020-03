Clizia Incorvaia, quanti anni ha?/ “Sull’età menti a Paolo Ciavarro?”, non risponde..

Chiamata ad affrontare le cinque sfere e Live Non è la d’Urso, Clizia Incorvaia è stata nuovamente messa di fronte alla sua età reale, argomento che a quanto pare continua a non voler affrontare apertamente. Non si comprende quale sia il suo problema rispetto all’età, ma a volerci vedere chiaro (o almeno provarci) è stato Daniele Interrante, tra coloro seduti ieri nelle sfere. A quanto pare l’influencer, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, prima della sua squalifica avrebbe dichiarato di avere meno anni di quanti in realtà non ne abbia. Facendo una ricerca web basata sulla sua età emerge infatti che l’ex di Francesco Sarcina avrebbe 33 anni, eppure secondo alcune indiscrezioni la verità sulla sua età sarebbe da ricercare nell’anno di nascita 1980 che suggerirebbe il suo debutto negli “anta”. Ma perchè avrebbe mentito? A smascherarla nella trasmissione di Barbara d’Urso ci ha pensato proprio Interrante che tralasciando la discussione iniziale legata alla sua frase su Buscetta, l’ha incalzata, spiazzandola e commentando: ” C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello”.

CLIZIA INCORVAIA, GIALLO SU ETÀ: LA REPLICA DELL’INFLUENCER

Di fronte all’insistenza di Daniele Interrante, Clizia Incorvaia non si è fatta scalfire ma anzi, saggiamente, ha replicato citando addirittura una zia. Barbara d’Uso si è prontamente inserita nel dibattito chiedendo dubbiosa: “Clizia, hai detto una bugia sull’età?”. “Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età, quindi posso fare quello che voglio”, ha replicato l’influencer. Una cosa è certa: Clizia avrebbe più di trent’anni ma l’età esatta resta ancora un mistero, ed a quanto pare così lo sarà ancora per molto. Ad intervenire è poi stata Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro e futura suocera, che avvicinandosi all’ex gieffina l’ha spronata a non avere paura della sua età rivelando: “io la so la tua età, non averne paura”, ed invitandola anzi ad esserne fiera. Paolo conoscerà i veri anni di Clizia o resterà un mistero anche interno alla coppia? Intanto la mancata risposta della diretta interessata ha contribuito ad aumentare il giallo attorno all’età, già sollevato in passato dal sito DavideMaggio.it, che svelava: “stando a quanto ci risulta alla voce “data di nascita” la carta d’identità della (ex) signora Sarcina parla chiaro quanto e più del galateo: 10/10/1980. Clizia, quindi, tra meno di nove mesi raggiungerà la soglia dei 40 anni”.

