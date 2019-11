Cloris Brosca, “La Zingara”/ “All’inizio mi vergognavo del successo…” (Vieni da me)

Cloris Brosca, la famosa Zingara, con un loo decisamente diverso da quello che sfoggiava quando intratteneva il pubblico di Raiuno, ricorda i suoi inizi a Vieni da me. Dopo aver salutato Chiara Galiazzo che, protagonista di una bellissima intervista svela di aver sempre seguito il programma al punto da avere anche il gioco in scatola, Cloris svela come iniziò la sua avventura nei panni della Zingara. “Ci sono arrivata con un provino. In quel periodo frequentavo un ragazzo che suonava il violino e che doveva fare il provino per la Rai. All’inizio non volevo andarci. Poi decisi di vincere le mie paure, incontrai un produttore con cui avevo lavorato e feci il provino per la zingara”, racconta. Lavorando nel progrmma Luna Park, nei panni della “Zingara”, Cloris Brosca diventa uno dei personaggi più popolari della televisione italiana.

CLORIS BROSCA: “FABRIZIO FRIZZI UN SIGNORE CON E SENZA TELECAMERE”

Lavorando all’interno del programma “Luna Park”, Cloris Brosca ha diviso la scena con tantissimi conduttori. Oltre a Mara Venier, Milly Carlucci, Rosanna Lambertucci, Pippo Baudo, Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, c’era anche Fabrizio Frizzi di cui La Zingara ha un ricordo meraviglioso: “aveva una gentilezza e un’educazione a telecamere spente e accese e credo che il pubblico gli abbia sempre riconosciuto questo suo lato e credo che si sia visto dal grande affetto che ha ricevuto”, spiega. Ad un certo punto, “all’inizio, un po’ mi vergognavo perchè mi sembrava una cosa non così seria come le cose che facevo a teatro. Una volta lo raccontai anche a Luciano Rispoli a Tappeto Volante e lui mi disse: ‘ma non pensa che i suoi colleghi siano anche un po’ invidiosi?”. Cloris, così, ha accolto il successo televisivo senza mai rinunciare al suo primo amore, il teatro.

