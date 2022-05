Colza, sviluppata nuova varietà con resa record/ Cina: 419,95 kg ogni 0,07 ettari

Una varietà di colza di nuova concezione ha stabilito un record di resa in Cina. La notizia viene riportate sulle colonne del quotidiano “China Daily” e va letta nell’ottica degli sforzi compiuti dal Paese del Dragone per incentivare l’espansione di questa tipologia di colture oleaginose. Questa nuova varietà di colza, per giunta, ha anche una denominazione propria: si chiama “Zhongyouza 501” e ha raggiunto una resa di 419,95 chilogrammi ogni 0,07 ettari nella città di Xiangyang, nella provincia cinese centrale di Hubei.

Con un contenuto di olio superiore al 50 per cento, “Zhongyouza 501” produce 211,57 kg di olio di colza ogni 0,07 ettari. Giova ricordare, in tal senso, che questo tipo di olio è uno dei principali oli da cucina impiegati in landa cinese e che l’Accademia locale delle scienze agricole ha esortato degli esperti affinché eseguissero un’analisi dettagliata della resa della nuova varietà nella zona dell’Hubei.

NUOVA VARIETÀ DI COLZA IN CINA: È RESISTENTE ALLE MALATTIE E ADATTA ALLA SEMINA FITTA

A proposito della nuova varietà di colza, il “China Daily” riferisce che Li Jiana, capo del gruppo di esperti e professore del College di Agronomia e Biotecnologia dell’Università del Sud-Ovest, ha dichiarato che attualmente la resa media ogni 0,07 ettari di colza in Cina è di 138,5 chilogrammi, con un tasso medio di produzione di olio del 43%. Oltre alla resa elevata, la “Zhongyouza 501” è anche resistente alle malattie e adatta alla semina fitta e alla raccolta meccanizzata.

Ancora sulle colonne del quotidiano sopra menzionato, viene riportato che la nuova varietà di colza è stata sviluppata da un team guidato da Wang Hanzhong, membro dell’Accademia Cinese di Ingegneria e vicepresidente dell’Accademia Cinese di Scienze Agricole, attraverso anni di ricerche ed esperimenti. I quali, evidentemente, hanno dato i loro significativi frutti.











