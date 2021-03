Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”/ Tra le rivelazioni del Festival (Sanremo 2021)

Il 2021 è l’anno dei duetti per Sanremo: Colapesce e Di Martino, La Rappresentante di Lista e i Coma_Cose, che sono un duo nell’arte e nella vita: Fausto Zanardelli, di Brescia, e Francesca Mesaino, di Pordenone, si sono conosciuti a Milano, lavorando insieme nello stesso negozio di borse e zaini e hanno scoperto l’amore, diventando una coppia di fidanzati, e la passione in comune per la musica. Sconosciuti al grande pubblico, ma con un seguito di nicchia che li segue molto sui social, hanno in realtà all’attivo più di cento concerti (Londra, Parigi, Budapest) e un album “Hype Aura”.

Prima di arrivare sul palco dell’Ariston i Coma_Cose hanno collaborato con i Subsonica e Francesca Michielin: una gavetta vera e sudata e un riconoscimento da parte di altri artisti di livello li ha catapultati sul palco di Sanremo con questo brano “Fiamme negli occhi”, una pezzo per l’estate, da ascoltare in macchina a tutto volume. Una canzone semplice e perfetta: funziona il loro duetto, occhi negli occhi, quando si dicono – E non sai come mi riduci, hai le fiamme negli occhi ed infatti, se mi guardi mi bruci – in quanto si percepisce il loro legame sentimentale che rende la loro esibizione ancora più emozionante. La musica è un hip hop retrò mescolato col cantautorato, orecchiabile ma non scontato, che può piacere ad una vasta fetta di ascoltatori.

Coma_Cose, riscontri positivi sul web

Di rosso vestiti, esattamente come La Rappresentante di Lista – altra coppia che ha scelto lo stesso colore acceso (lo stilista è Massimo Giorgetti, per MSGM) – i Coma_Cose hanno debuttato in classifica all’ultimo posto dopo la prima esibizione, ma nonostante tutto non si sono persi d’animo e hanno commentato con ironia: “Un ottimo punto di partenza”. E in effetti ieri, grazie alla Sala Stampa che li ha premiati con un tredicesimo posto, hanno scalato la classifica generale piazzandosi 22esimi.

Le reazioni su Twitter sono però state molto incoraggianti ed è possibile che il televoto possa regalar loro qualche posizione in più. Certamente il podio è lontano ma l’essere fra i big a Sanremo, dopo qualche anno di rodaggio, è certamente una vittoria per i due innamorati e sentiremo parlare di loro molto a lungo: la strada è spianata e tutta in discesa per i Coma_Cose.

