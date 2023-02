Coma_Cose “L’Addio? Parla di nostra crisi”/ “Ci sposiamo ma faremo vacanze separate”

I Coma Cose, duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano che ha spopolato al Festival di Sanremo, si raccontano tra vita privata e di coppia, crisi e progetti per il futuro. I Coma Cose sono stati ospiti della trasmissione Stasera c’è Cattelan su Rai Due, dove hanno confermato che il loro amatissimo brano ‘L’Addio’, portato anche sul palco dell’Ariston, parla di una “crisi che abbiamo vissuto l’anno scorso”. È Francesca Mesiano, in arte California, che ha svelato questo retroscena: “ci siamo allontanati per un po’ prima di scrivere il disco – confessa – Noi stiamo insieme da otto anni e abbiamo sempre lavorato assieme. Prima facevamo un altro lavoro, poi abbiamo iniziato a fare musica e quindi era un po’ che non ci prendevamo tempo per noi stessi, abbiamo dovuto un po’ riequilibrare il rapporto, perché le due vite si erano un po’ troppo intersecate”. E ammette sinceramente di aver “avuto un po’ di paura che non tornassimo più insieme, anche se la cosa è stata reciproca”.

Coma_Cose: "Ci sposiamo, matrimonio in autunno"/ "La proposta l'ha fatta lei..."

Anche Fausto Zanardelli, più conosciuto come Fausto Lama, conferma i motivi che hanno portato la coppia a questa decisione: “a volte ci straniava un po’ litigare, magari anche per una sciocchezza come chi doveva buttare giù la spazzatura – racconta – e poi fare le stories su Instagram per i concerti. Insomma devi anche mettere la marcia giusta”. Per ritrovare l’equilibrio, Francesca ammette che “ci aiutato molto anche fare le vacanze separate, separarci un po’ più spesso”.

Video clip ufficiale "L'addio", di Coma_Cose/ Canzone Sanremo 2023, la lontananza

Coma Cose confermano il matrimonio: “ci sposiamo, dietro c’è storia un po’ strana…”

I Coma Cose ospiti di Alessandro Cattelan su Rai 2 affrontano con sincerità il ricordo della crisi che li ha visti ritornare insieme più forte di prima, e confermano anche la loro volontà di celebrare il loro matrimonio. “Sì ci sposiamo – conferma California – È un po’ strana la storia: eravamo andati a fare la presentazione a Sanremo, quando la sera della finale di Sanremo Giovani il direttore di palco, il signor Pippo, ha chiesto a Fausto se con la moglie andasse tutto bene. Lui mi ha raccontato questa storia qualche giorno dopo e abbiamo iniziato a parlare. Quindi l’ho guardato e gli ho detto ‘cosa mi dici se ci sposiamo?’”. Ma ammette che “non abbiamo deciso come e quando, mi sa che sarà lunga”.

COMA_COSE, "L'ADDIO" A SANREMO 2023/ Bacio e promessa di matrimonio sul palco

A oggi, i Coma Cose non guardano con rimpianto alla loro vita passata: “stiamo bene e siamo contenti, anche se quando pensi al passato c’è sempre più spensieratezza”. E scherzano con Cattelan: “abbiamo cambiato tante case in questi otto anni. Cerchiamo di mantenere le case minimal e di non accumulare né comprare troppe cose. Poi metà casa è occupata dai giochi per i gatti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA