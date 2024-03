Come finisce il film “Al posto tuo” e location/ Le riprese nel Lazio

“Al posto tuo”, la location scelta per il film di Max Croci: da Roma a Fiano Romano

Questa sera gli appassionati del cinema italiano potranno godere della visione de “Al posto tuo”, un film di Max Croci del 2016 con protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi. La pellicola andrà in onda su Rai Uno alle ore 21.30, scopriamo dunque alcune curiosità riguardanti la storia di Luca Molteni, architetto di un’azienda di sanitari.

la location prescelta per la realizzazione de “Al posto tuo” è stata Roma; la pellicola è stata infatti girata principalmente nella Capitale ma diverse scene hanno come ambientazione anche altre località suggestive e caratteristiche della regione Lazio. In particolare, da annoverare la località di Castel Sant’Elia, scelta per la rappresentazione della fabbrica di sanitari dove lavora il protagonista. Tra le location è da annoverare anche Fiano Romano che ospita l’abitazione di Luca oltre che il bar della co-protagonista, Anna.

Come finisce il film “Al posto tuo”: la trama

Oltre alle curiosità sulle location, alcuni appassionati di cinema sono spesso alla ricerca di corposi spoiler. Per chi preferisce scoprire in anticipo come capitola la trama del film, scopriamo come finisce “Al posto tuo”. Tutto parte da un’opportunità di lavoro per i due protagonisti della storia, Rocco e Luca. Entrambi operano in un’azienda di sanitari e la possibilità di scalare le gerarchie aziendali stimola le ambizioni reciproche.

Purtroppo per i protagonisti – Luca e Rocco – l’azienda decide di spostare il baricentro della propria attività all’estero e solo uno dei due potrà accedere a quella posizione tanto ambita. Verso il finale de “Al posto tuo”, scopriamo però un importante messaggio nascosto dietro la trama. I due protagonisti all’inizio sono ostili, in competizione con i rispettivi progetti; dallo scontro nascerà però la conciliazioni che, a gran sorpresa, regalerà quell’obiettivo professionale ad entrambi. Prima di partire, Luca – il protagonista – riuscirà anche a dichiarare il suo amore sempre celato per Anna.

