Come finisce Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia: anticipazioni ultima puntata

Lunedì 4 novembre 2024 andrà in onda la terza ed ultima puntata di Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia e si scoprirà come finisce la serie e soprattutto chi è il colpevole chi c’è dietro le varie morti, diverse tra loro, che hanno insanguinato la Val di Resia sin dal 1945. Le anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia svelano che Diego (Alessandro Orrei) verrà ritrovato in fondo a una scarpata privo di sensi: Albert Lona (Fausto Maria Sciarappa) sospetterà subito che possa essere stato Sandro ad aggredirlo, ma Teresa (Elena Sofia Ricci) non sarà dello stesso parere.

Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia: cosa nasconde Diego?/Alessandro Orrei: "Svolta dietro l'angolo"

E le anticipazioni sull’ultima puntata della fiction di Rai1 svelano che purtroppo ci sarà un finale tragico anche per Emmanuel, l’uomo scomparso e di cui si sono perse le tracce. Emmanuel e Matriona verranno ritrovati entrambi morti assassinati, a trovare i loro corpi senza vita sarà il commissario Battaglia, delusa e sconfortata, però, troverà un importantissimo indizio, scoprirà che l’assassino ha lasciato lì una pagina del suo diario segreto. Anche Krisnja sparirà nel nulla: di lei si perderanno le tracce e grazie alle indagini, scopriranno che la donna è stata pugnalata e lasciata in fin di vita per strada.

Anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia: ultima puntata 4 novembre 2024: chi è il colpevole

La svolta nelle indagini si avrà quando dalla foto lasciata a casa sua, Teresa riconoscerà un dettaglio sullo sfondo della Ninfa Dormiente: lei e la sua squadra si recheranno subito in quel posto e faranno una macabra scoperta sul passato di Krisnja e della sua famiglia, collegando il quadro alla morte di Ewa Di Lenardo, la nonna della ragazza. Si arriverà dunque alle battute finali ed a come finisce Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, seguendo le tracce lasciate da Marta, Teresa e il suo team riusciranno ad identificare l’assassino e lei si lancia in una corsa contro il tempo per fermarlo prima che colpisca di nuovo. L’appuntamento con l’ultima imperdibile puntata della fiction di Rai1 con protagonista Elena Sofia Ricci è per lunedì 4 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1.