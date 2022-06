Come funziona sorteggio calendario serie A 2022-2023/ Asimmetria dei due gironi, criteri e data inizio

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: COME FUNZIONA E CRITERI, LA GESTIONE DEI DERBY

Sorteggio calendario Serie A 2022-2023, come sarà composto? Tra poco lo scopriremo: L’evento è previsto alle ore 12:00 di venerdì 24 giugno, e come sappiamo sono previsti dei criteri circa la formulazione delle 38 giornate. È sempre interessante, nel calendario di Serie A, il momento dei derby e delle partite di cartello: ancor più se pensiamo che veniamo da una stagione in cui Milan e Inter si sono giocate lo scudetto all’ultima giornata, che il Torino è tornato su buoni livelli – rendendo più succosa la stracittadina con la Juventus – e che naturalmente esistono dei derby che propriamente tali non sono, ma che sono in realtà sfide all’interno della regione ma particolarmente sentite.

Quest’anno il sorteggio calendario Serie A ha perso uno dei suddetti derby, quello della Lanterna: la deludente retrocessione del Genoa ha lasciato “sola” la Sampdoria riducendo a tre il numero di partite tra squadre della stessa città. Abbiamo già citato Inter Milan e Juventus Torino, l’altro derby sarà ovviamente Lazio Roma che sono sempre in corsa anche per finire l’una davanti all’altra nella classifica del campionato. Ora però bisogna scoprire quali siano i criteri che, all’interno del calendario di Serie A 2022-2023, regolano i derby ricordando in più che tale calendario sarà ancora una volta asimmetrico,, come già nella passata stagione.

I DERBY, QUALI SONO GLI ALTRI CRITERI LEGATI AL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A?

I criteri sui derby nel sorteggio calendario Serie A 2022-2023 sono pochi: le stracittadine non possono avvenire alla prima o all’ultima giornata, né in uno dei quattro turni infrasettimanali previsti nel torneo. Ancora, in una singola giornata potrà esserci al massimo un solo derby; abbiamo ricordato i tre “ufficiali”, ma chiaramente la Serie A di questa stagione porterà in dote ancora una volta l’intrigante Napoli Salernitana, poi una Fiorentina Empoli sempre particolarmente sentita e ancora il triveneto Udinese Verona. Non sono appunto derby nel senso “stretto” che viene dato al termine (almeno in Italia) ma certamente sono partite particolari perché la rivalità è forte, volendo potremmo aggiungere alla lista Inter Juventus (il derby d’Italia) e Napoli Roma che può essere considerato il derby del Sud per antonomasia.

Questo comunque ci dà uno spunto per ricordare la provenienza geografica delle squadre: nel calendario di Serie A 2022-2023 domina la Lombardia perché ad Atalanta, Inter e Milan si sono aggiunte Cremonese e Monza, per contro è sparita la Sardegna con la retrocessione del Cagliari e in Veneto è rimasto il solo Verona. Due le liguri (Sampdoria e Spezia), sarà rappresentata da sole due squadre (Bologna e Sassuolo) anche l’Emilia Romagna, la Toscana ha appunto Empoli e Fiorentina e sono due anche le rappresentanti di Lazio (Lazio e Roma), Piemonte (Juventus e Torino) e Campania (Napoli e Salernitana). Oltre al Veneto, le regioni con squadra singola sono Friuli Venezia Giulia (Udinese) e Puglia (Lecce).











