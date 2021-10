Com’è morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia/ Tumore al cervello: “Devastante”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e col rotocalco targato Canale 5 che questo weekend raddoppia l’appuntamento del sabato anche oggi nel salotto tv di Silvia Toffanin ci sarà il solito, ricco parterre di ospiti. E c’è grande attesa soprattutto per l’ospitata di Donato “Dodi” Battaglia, 70enne chitarrista ed ex membro della storica band dei Pooh: per la prima volta racconterà davanti alle telecamere del programma il dolore vissuto nell’ultimo periodo per via della scomparsa prematura della moglie, Paola Toeschi, strappata all’affetto del marito e della figlia Sofia, avuta dalla coppia nel 2005, da un male incurabile.

“Gli ultimi mesi sono stati devastanti” ha raccontato Dodi Battaglia alla Toffanin come si vede da uno spezzone della puntata che oggi pomeriggio andrà in onda e nel corso della quale il musicista bolognese non solo ripercorre le tappa della sfortunata battaglia di Paola contro un male che la tormentava oramai da anni ma ricorda pure i momenti più belli di una storia d’amore terminata, almeno su questa terra, troppo presto. Ma come è morta a soli 51 anni Paola Toeschi? L’annuncio dato dallo stesso compagno su Instagram lo scorso 6 settembre conferma che quella della moglie è stata una lunga malattia: la donna infatti era malata dal lontano 2010 di tumore al cervello, malattia con cui la donna ha combattuto per undici lunghi anni e diagnosticatale l’anno prima che i due convolassero a nozze.

COME E’ MORTA PAOLA TOESCHI, MOGLIE DI DODI BATTAGLIA: “ULTIMI MESI DEVASTANTI”

“Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno” ha rivelato ancora Battaglia nella preview della chiacchierata con la Toffanin, che tuttavia in questa dolorosissima esperienza ha avuto almeno la consolazione di avere al fianco una donna forte e sempre positiva, come confermato dallo stesso papà di Sofia: “L’ho conosciuta con il sorriso e se n’è andata con il sorriso” ha raccontato Dodi, spiegando che nonostante la malattia la sua Paola non ha mai cambiato l’atteggiamento verso la vita, trovando nella fede un grande conforto e senza mai avere un moto d’ira nei confronti della malattia o del destino che la attendeva. “Ora io e Sofia stiamo pian piano riorganizzando la nostra vita, ho anche annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino” ha spiegato il chitarrista che, tuttavia, per sua stessa ammissione, fino a qualche tempo fa non si aspettava un peggioramento delle condizioni della compagna.

“Quando ho visto che non c’era più niente da fare, le parlavo e piangevo: doveva tornare in ospedale per le cure il giorno dopo in cui è mancata ma non ci aspettavamo questo aggravamento” aveva detto tempo fa in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ammettendo di provare un dolore fisico al cuore e che ogni ricordo della sua Paola diventa una pugnalata al cuore. “Nella fine della sua sofferenza è finita anche la mia lotta contro il suo male: dal 2010 la mia motivazione per vivere è stata lei” ha aggiunto, ricordando le tappe della chemio, le visite di controllo, la ricerca di nuovi specialisti. “Per fortuna il suo tipo di tumore non provocava dolori, quindi se n’è andata senza grida o morfina” ha confessato, accennando anche alla scoperta della fede da parte della Toeschi che negli ultimi tempi era solita pregare molto.



