Come si vota elezioni Comunali sopra 15mila abitanti/ Voto disgiunto e scheda

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI (>15MILA ABITANTI)

Sono 1.157 i Comuni al voto domenica 3 e lunedì 4 ottobre per le Elezioni Comunali 2021: oltre al rinnovo di sindaco e consiglio nelle Amministrative, la due giorni di votazioni in tutta Italia vede anche le Suppletive alla Camera (Roma Primavalle e Siena) e le Regionali in Calabria. Capire dunque come si vota nei singoli seggi resta uno dei punti di maggior interesse per gli elettori in queste convulse ore fuori dai seggi: sul fronte Comunali, la “divisione” per legge pone modalità e regole diverse a seconda se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti.

Ecco, per le Amministrative nei Comuni più grandi – tra cui 20 capoluoghi di provincia, come Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli – le regole fissate dal sistema elettorale delle Comunali prevedono un maggioritario con soglia di sbarramento al 3% e doppio turno (possibilità quindi di andare al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il quorum). Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista. Concesso il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata): la scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto).

VOTO DISGIUNTO, PREFERENZE, SCHEDA ELETTORALE: COME SI VOTA

A differenza dei Comuni più piccoli sotto i 15mila abitanti, per le Elezioni Comunali è previsto il voto disgiunto: si può dunque tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata, in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. È eletto sindaco chi riesce al primo turno ad ottenere il 50% più uno dei voti, altrimenti si torna al voto per il ballottaggio il 17-18 ottobre con i primi due candidati più votati al primo turno.

Sul fronte preferenze, per le Elezioni Amministrative 2021 vale la consueta regola della doppia preferenza (non vale solo nei Comuni inferiori ai 5mila abitanti): negli appositi spazi è possibile scrivere il cognome dei candidati consiglieri comunali della lista votata, fino a 2 preferenze ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Nelle città più grandi – come Milano, Roma, Napoli – oltre alla scheda elettorale di colore azzurro per esprimere il voto su sindaco e Consiglio, verrà data una seconda scheda elettorale per esprimere con le medesime modalità e regole il voto sui Municipi-circoscrizioni (anche qui, Presidente e consiglieri).

Fronte pandemia, le regole anti-Covid stilate dal Ministero dell’Interno hanno lasciato accesso libero senza Green Pass all’interno dei seggi (tranne che per presidenti di seggio e scrutatori nell’eventuale secondo turno, essendo a quel punto già entrato in vigore il Decreto del 15 ottobre sull’obbligo di pass per i lavoratori): resta invece obbligatoria la mascherina e il distanziamento inter-personale. La scheda elettorale verrà inserita nell’urna direttamente dall’elettore e non dallo scrutatore-presidente di seggio



