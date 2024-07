Come vedere Palio di Siena 2024 in streaming video tv oggi 3 luglio/ Orario dopo il rinvio, ancora a rischio?

COME VEDERE IL PALIO DI SIENA 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il Palio di Siena 2024 è stato rinviato a questa sera, mercoledì 3 luglio: per la seconda volta in tre anni (l’ultima nell’agosto 2022) la carriera viene posticipata a causa del maltempo, ieri sera la pioggia ha iniziato a cadere incessante su Piazza del Campo e dunque non c’è stato altro da fare che esporre la bandiera verde, che significa appunto gara cancellata. Non rinviata, come accade nelle prove: il Palio di Siena 2024 si corre, ma viene posticipato di un giorno.

Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video La7: bandiera verde, gara rinviata per pioggia! (oggi 2 luglio)

Come assistere allora alla carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, che si corre con 24 ore di ritardo a causa del maltempo? Scopriamolo insieme: intanto, bisogna dire che il Palio di Siena 2024 seguirà lo stesso orario della data originaria, anche mercoledì 3 luglio sarà previsto alle ore 19:30 con la differenza che il cerimoniale che lo introduce non ci sarà più, essendo già andato in scena martedì.

Vincitore Palio di Siena 2024 del 2 luglio/ Chi è? Contrada e fantino: oggi la Carriera

LE INFO TV E STREAMING VIEDO SU PALIO DI SIENA 2024

In televisione, il Palio di Siena 2024 viene trasmesso su La7: il canale fa ovviamente parte del digitale terrestre ed è chiaro per tutti, per il terzo anno consecutivo è dunque questa emittente ad aver acquistato i diritti per mandare in onda la celeberrima carriera di Piazza del Campo. In più però bisogna aggiungere le informazioni sullo streaming video, perché il Palio di Siena 2024 si potrà seguire anche in mobilità qualora non sia a disposizione una televisione.

Ancora una volta sarà La7 a fornirne questa ulteriore possibilità, questa emittente infatti garantisce la trasmissione del Palio di Siena 2024 in streaming video, senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di riferimento (www.la7.it) e accedendo alla relativa pagina, naturalmente per questa modalità dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Video streaming tv: vince il Nicchio scosso! (lunedì 1 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA