Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video tv: oggi quarta prova e Prova Generale (lunedì 1 luglio)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: SI VA VERSO LA PROVA GENERALE!

Ormai siamo quasi arrivati al via di questo attesissimo Palio di Siena 2024: la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano sarà domani, ma intanto anche lunedì 1 luglio si correranno in diretta altre prove come ormai da tradizione, perché questo evento in piazza del Campo è fortemente radicato nelle sue origini e dunque il programma rimane sempre lo stesso. Di conseguenza, possiamo dire che gli orari restano gli stessi, quindi alle ore 9:00 si corre la quarta prova mentre alle ore 19:45 avremo la Prova Generale.

A corredo della diretta del Palio di Siena 2024 bisogna anche dire questo: in caso di maltempo queste due prove, come del resto anche le altre dei giorni precedenti, possono essere annullate e di fatto cancellate, perché non è previsto che vengano recuperate anche a causa del fitto calendario del Palio di Siena, che oltre alle prove in piazza prevede altre cerimonie lungo la strada che porta alla carriera. Questo era successo lo scorso anno per esempio, ma noi chiaramente speriamo che si corra anche solo per vedere in che modo si arriverà verso la diretta del Palio di Siena 2024, al quale manca ormai pochissimo.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE QUARTA PROVA E PROVA GENERALE

Per quanto riguarda la diretta tv del Palio di Siena 2024 dobbiamo specificare che la carriera del 2 luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano, andrà in onda su La7 ma questo non vale per le prove dei giorni precedenti. Tuttavia, salvo variazioni di palinsesto, anche oggi la quarta prova del mattino e la prova generale della sera dovrebbero essere fornite da Canale 3, che trovate al numero 84 del digitale terrestre; la stessa emittente garantirà anche la messa in onda in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv, mentre possiamo aggiungere che le informazioni utili sull’evento saranno liberamente consultabili anche sul portale ufficiale, che trovate all’indirizzo www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: CI SIAMO QUASI

La diretta del Palio di Siena 2024 prevede per questo lunedì, la vigilia della carriera, la quarta prova e la Prova Generale: questo quinto appuntamento in piazza del Campo in realtà non si discosta dagli altri pur avendo un nome diverso, ma è così chiamato proprio perché siamo alla sera precedente della gara vera e propria e, al termine di questo breve appuntamento, si tiene la cena della Prova Generale. La quale è anche “speciale” perché prima di essa, solitamente, si tiene un’esibizione dei Carabinieri a cavallo.

Possiamo poi aggiungere, anche se questo sarà materiale più che altro per domani, che la diretta del Palio di Siena 2024 prevede come tutti gli altri che ci sia una sesta prova nella mattina della carriera: la famosa Provaccia, così chiamata perché ormai tutte le contrade sono concentrate su quello che succederà qualche ora dopo. Adesso però noi dobbiamo capire in che modo andranno le cose nella diretta del Palio di Siena 2024 per oggi, perché la quarta prova è dietro l’angolo e poi in serata la Prova Generale ci avvicinerà ancor più alla carriera della Madonna di Provenzano.

