CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO, CARLO CONTI/ Diretta: il messaggio di Morandi e..

Con il Cuore Nel Nome di Francesco: diretta del programma di Carlo Conti

La diretta di Con il Cuore nel Nome di Francesco è un grande evento di beneficenza, con il duo formato da Carlo Conti e Gianni Morandi alla conduzione. Tanti ospiti e partecipazioni straordinarie, come quella di Don Alberto: “Ho visto tanti spendersi negli ospedali, sono veri eroi. Se ognuno di noi riesce a portare una parola di speranza per chi è in difficoltà ha già fatto tanto”. Intanto Gianni Morandi canta Un Mondo d’Amore e Se non avessi più te. Quest’ultimo pezzo viene dedicato a sua moglie Anna Dan: “C’è l’amore in questa canzone. Io la dedico ad Anna”, dice. Carlo Conti segue le sue orme: “Io a Francesca…”. Per quanto l’emergenza Coronavirus, Gianni Morandi cerca di diffondere positività ed un messaggio di speranza, nonostante le difficoltà: “Le cose più belle sono quelle semplici, amare la vita, stare con gli altri”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Siparietto Morandi-Conti

Con il Cuore nel Nome di Francesco, Carlo Conti e Gianni Morandi danno il via ad una serata straordinaria per la ventitreesima edizione di un evento realizzato con collaborazione dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Subito un simpatico siparietto tra i due conduttori, che provano a godersi lo splendido piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, benché sia vuoto per le ormai note limitazioni anti-contagio. “Sarà una serata molto minimal, diciamo francescana e raccolta, speriamo che la raccolta sia importante”, dice Carlo Conti ricordando l’importanza dell’evento di questa sera. I Frati Francescani, infatti, organizzano ogni anno serate benefiche tra musica, spettacolo e condivisione per raccogliere fondi con cui aiutare i più bisognosi. La Rai vuole fare la propria parte… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO, CON GIANNI MORANDI E CARLO CONTI

Martedì 9 giugno, alle 20.35 in diretta su Rai1 e Radio1 dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi, conduce la 23esima edizione dell’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, proosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno, i Frati Francescani organizzano una serata di beneficienza in cui si fondono musica, spettacolo e solidarietà per raccogliere fondi con cui finanziano opere benefiche. Quest’anno, con l’emergenza coronavirus, i soldi raccolti serviranno per sostenere le Mense Francescane che stanno aiutando le tante famiglie in difficoltà economica a causa del Covid 19. L’emergenza sanitaria ha costretto anche la Rai ad organizzare uno spettacolo diverso da quello degli anni precedenti. Non ci sarà il pubblico e non ci saranno i tanti artisti che, ogni anno, accettavano di partecipare all’evento di solidarietà. Tutto sarà affidato alla conduzione di Carlo Conti e alla musica di Gianni Morandi.

CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO: LE CANZONI DI GIANNI MORANDI E LUCIO DALLA

Carlo Conti e Gianni Morandi uniscono professionalità e talento per dare vita ad uno spettacolo di solidarietà, ma anche di musica e di storie vere. Nel corso dell’evento “Con il cuore Nel nome di Francesco” ci sarà spazio per i protagonisti di storie di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Non mancherà, però, lo spazio dedicato alla musica. Gianni Morandi regalerà al pubblico di Raiuno alcuni dei suoi più grandi successi ricordando anche il grandissimo amico Lucio Dalla. “Sono venuto tante volte ad Assisi, perchè io e Anna siamo molto devoti a San Francesco. Una volta ci sono stato insieme al caro amico Lucio Dalla, anche lui devotissimo. Col caro Lucio ho avuto il piacere di fare una delle più belle visite ad Assisi, che lui conosceva molto bene. Mi ha fatto da Cicerone dentro la Basilica. Durante lo spettacolo Con il cuore lo ricorderemo con un paio di sue canzoni”, ha spiegato Morandi in conferenza stampa come si legge su La Repubblica.

DIRETTA STREAMING E RADIOFONICA

L’evento “Con il cuore Nel nome di Francesco” potrà essere seguito in diretta su Raiuno, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi. Dell’evento è prevista anche la diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma andrà poi in onda in replica domenica 5 luglio, alle 16.00, sempre su Rai1.



