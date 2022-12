Concerto Asake, 4 persone in fin di vita/ Caos a Londra: in 1000 forzano cancelli

Caos al concerto del cantante nigeriano Asake che si è tenuto nelle scorse ore presso la Brixton O2 Academy in quel di Londra. Una calca di gente ha causato 8 feriti fra cui quattro persone giudicate in condizioni molto critiche e attualmente ricoverate presso l’ospedale. Sembra che ad innescare la ressa siano state circa 1.000 persone che hanno forzato gli ingressi nonostante fossero senza biglietti: provando ad entrare hanno sovraccaricato l’Academy dando vita al dramma. Il conceeto di Asake, per ovvie ragioni, è stato cancellato a metà: “Il motivo per cui dobbiamo interrompere lo spettacolo è perché hanno sfondato le porte – ha fatto sapere dal palco l’artista africano- ci sono 3.000 persone che hanno sfondato le porte all’esterno e per motivi di sicurezza la polizia ci ha chiesto di chiudere lo spettacolo”.

Stando ai dati ufficiali, la O2 Academy ha una capacità di circa 5.000 persone, e ieri era sold out per l’esibizione dell’artista, di conseguenza i 1.000 (se non di più), che hanno cercato di sfondare i cordoni hanno innestato un vero e proprio cortocircuito. Delle otto persone ferite, come abbiamo detto sopra ve ne sono quattro apparse in condizioni critiche per via dello schiacciamento. Inoltre, altri spettatori del concerto di Asake sono stati medicati sul posto per via di ferite lievi. “Sono stata schiacciata – ha raccontato una testimone via Twitter – la gente è entrata precipitosamente dopo ore trascorse fuori e con le porte chiuse. Non riuscivo a respirare”.

CONCERTO DI ASAKE, IL COMMENTO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA

Ade Adelekan, comandante della Met Police, ha raccontato di come l’incidente sia stato “estremamente angosciante”. E ancora: “Questo è un incidente estremamente sconvolgente che ha lasciato quattro persone gravemente malate in ospedale. I miei pensieri e le mie preghiere sono con loro e le loro famiglie. È stata avviata un’indagine di polizia – ha proseguito – e sarà approfondita per stabilire esattamente cosa è successo la scorsa notte”.

“La scena – ha proseguito il poliziotto intervenuto presso il concerto di Asake – sarà esaminata da ufficiali specializzati, le telecamere a circuito chiuso saranno visionate, si parlerà con ogni testimone con cui possiamo entrare in contatto e tutte le altre linee di indagine saranno seguite. Gli agenti – ha concluso – rimangono nell’area per rassicurare la comunità locale a Brixton e dintorni”.

