Concerto Capodanno 2020 La Fenice Venezia/ Diretta video Rai: il trionfo della classe

Il Concerto di Capodanno 2020 a La Fenice di Venezia è il trionfo della classe. Splendida musica classica abbinata a vestiti molto eleganti regalano il buon umore e sono uno dei migliori auguri per un nuovo anno fatto solamente di cose belle. Il concerto si conclude con uno dei brani più famosi tratti da La Traviata, il noto “Libiamo ne’ lieti calici che come ogni anno conclude questo splendido evento. Oltre alla presenza dei cantanti lirici troviamo anche una folta presenza di giovani ballerini che si abbinano in coppia e danzano all’interno di uno splendido salone posto dietro il palcoscenico. Subito dopo aver terminato il brano e le danze sempre sul palco parte un gioco di fuochi d’artificio con tantissimi coriandoli che invadono l’orchestra. Non possiamo altro che parlare di uno spettacolo da considerarsi veramente meraviglioso sia per la vista che per gli occhi. (agg. di Matteo Fantozzi)

SCALETTA TEATRO LA FENICE

Sta per cominciare la grande diretta da Venezia per il Concerto di Capodanno 2020: confermata la scaletta (che trovate qui sotto, ndr) con la doppia parte, prima di musica classica e poi il melodramma lirico: a dirigere il tutto, la consueta maestria del grande Myung-Whun Chung, ormai “adottato” in Italia ed entusiasta di partecipare al Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia. «Il mio amore per l’Italia è enorme. Mi viene da dire che penso di amare questo Paese, spesso anche di più di qualche italiano… E a questo Paese mi lega un grande amore per Verdi. Abbiamo attraversato un periodo difficile, a dir poco disastroso con l’acqua alta, ma nonostante le difficoltà abbiamo lavorato e tutti noi ci siamo impegnati», spiegava solo due giorni fa al Gazzettino il Maestro intento alle ultime prove prima della grande diretta scattata in questi minuti. «in questi due mesi, fin dal trasferimento per le prove a Treviso per la prima del Don Carlo, per un teatro veneziano allagato, ho toccato con mano la speranza e la voglia di fare da parte di tutti. Possiamo dire che siamo stati tutti degli eroi! Abbiamo tutti lavorato con grande coraggio. L’acqua alta non è stato un evento positivo, ma ha creato qualcosa di positivo tra tutti noi», conclude il Maestro sud-coreano augurando a tutti il buon anno e un emozionante Concerto di Capodanno dalla cornice magica di Venezia. (agg. di Niccolò Magnani)

IL CONCERTO DI VENEZIA

Come da tradizione non può mancare il concerto di Capodanno su Rai Uno dallo splendido teatro La Fenice di Venezia. A partire dalle ore 12:20 di oggi, 1 gennaio 2020, si terrà il grande evento di musica lirica che accompagnerà tutti gli amanti del genere in questo nuovo anno, iniziato da qualche ora a questa parte. A dirigere l’Orchestra della Fenice ci sarà nuovamente, per il secondo anno consecutivo dopo il 2019, il grande maestro originario della Corea del Sud Myung-whun Chung. Il coro del teatro veneziano, è stato invece preparato come sempre da Claudio Marino Moretti. Numerosi gli ospiti, a cominciare dalla soprano, Francesca Dotto, nonché dal tenore Francesco Demuro, passando per il baritono Luca Salsi, e arrivando fino al contralto Valeria Girardello.

CONCERTO CAPODANNO 2020 TEATRO LA FENICE: LA SCALETTA

L’evento sarà diviso come al solito in due parti distinte: una prima della durata di circa 45 minuti (che non verrà trasmessa in televisione), sarà esclusivamente orchestrale. Mentre la seconda parte vedrà la partecipazione delle “voci”, quindi i solisti e il coro, sarà melodrammatica, e si concluderà con La traviata del maestro Giuseppe Verdi e il suo «Libiam ne’ lieti calici». Ma vediamo nel dettaglio la scaletta che verrà suonata quest’oggi. Si comincia con la Sinfonia n. 8 in Sol Maggiore, Op. 88 di Dvorak. Quindi spazio al Requiem di Giuseppe Verdi, poi La boheme di Puccini, quindi Amarcord suite di Rota, il Rigoletto sempre di Verdi, e Orfeo all’inferno di Offenbach. Di nuovo La boheme di Puccini «O Mimì tu più non torni», la La traviata di Verdi, «Sempre libera degg’io», e il Turandot ancora di Puccini. Si concluderà con il Rigoletto «Bella figlia dell’amore», il Nabucco di Verdi e il «Va’ pensiero sull’ali dorate», il Turandot «O padre augusto», e quindi La traviata «Libiam ne’ lieti calici».

CONCERTO CAPODANNO 2020 TEATRO LA FENICE: INFO PER LA DIRETTA TV E STREAMING

Come detto sopra, il concerto di capodanno sarà visibile in diretta televisiva in chiaro e per tutti, ma solo nella sua seconda parte, quella senza dubbio più “commerciale”, e quindi più apprezzata dal pubblico televisivo. L’evento prenderà il via alle ore 12:20 in diretta televisiva su Rai Uno e in alternativa si potrà seguire anche in diretta tv via streaming attraverso lo smartphone, il personal computer e il tablet, di modo da poter seguire il concerto ovunque voi siate. Per farlo vi basterà scaricare l’app dedicata, RaiPlay, e appunto godervi lo show. Una terza alternativa consiste nel collegarvi al sito Rai per seguire il concerto in streaming. Infine vi ricordiamo le repliche previste: mercoledì 1 gennaio alle ore 18:30 su Rai 5, nonché alle ore 20:30 su Rai Radio 3. Infine, giovedì 20 febbraio alle ore 21:15 su Rai 5. Cliccando su questo link aprirete il sito di Rai Uno per la diretta streaming.



