CONCERTO EPIFANIA 2021/ Streaming, scaletta e ospiti da Mario Biondi a Sannino

Torna il classico appuntamento con il Concerto Epifania 2021 del 5 Gennaio

Va in onda oggi, in seconda serata su Rai1, il Concerto dell’Epifania 2021, evento trasmesso dal Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova (Napoli) che ospiterà le esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta da Adriano Pennino. Il tema annunciato di questa XXVI edizione è sintetizzato nell’invito ‘Abbracciami’, un richiamo efficace all’attuale emergenza sanitaria e alla necessità sorta proprio in questo contesto di sperimentare nuove modalità di incontro. La musica, nell’idea degli organizzatori, è proprio una di queste, e cioè un paradigma di socialità inedito che mette in atto l’incontro attraverso la contaminazione fra i generi. Nel corso della serata, infatti, tutti i popoli del mondo – con i loro relativi stili – si abbracceranno idealmente nel nome dell’arte e della cultura.

Scaletta Concerto Epifania 2021

Dal comunicato diffuso ieri in giornata, si apprende che gli artisti sul palco saranno in tutto dodici: Mario Biondi, Peppino Di Capri, Sal Da Vinci, Maria Nazionale, Andrea Sannino, Massimiliano Gallo, Enzo Gragnaniello, Peppe Barra, Barbara Cola, Antonio Marino, Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel e Monica Sarnelli. Nello specifico, la scaletta del Concerto Epifania 2021 prevede in apertura un omaggio a Pino Daniele da parte del cantante e compositore Mario Biondi, il quale interpreterà uno dei più grandi successi del noto cantautore napoletano: Notte che se ne va. Ancora, Peppino di Capri si esibirà sulle note di Canzona mia, mentre Dal Da Vinci delizierà il pubblico (solo a casa, viste le restrizioni dovute al Covid) con il brano Viento. A rievocare direttamente il tema di questa edizione, Andrea Sannino, autore dell’eloquente (fin dal titolo) Abbracciame. E così via: Gagnaniello proporrà Senza voce, Massimiliano Gallo, un testo dedicato all’amore, Peppe Barra, la celebre Cammina cammina. Si chiude con le donne: Barbara Cola con Se io fossi un angelo, Maria Nazionale con Te voglio bene assale, Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel con Imagine, Monica Sarnelli con Pe’ dispietto. Spazio anche al giovane talento di Antonio Marino, che per la sua performance ha scelto Almeno tu nell’universo.

Concerto dell’Epifania 2021 in streaming

Oltre che su Rai1, sarà possibile seguire il Concerto Epifania 2021 in streaming sulla piattaforma Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA