Concorrente del Grande Fratello Vip 2021 si è sentito male? Chi è?/ “Paura per Miriana Trevisan…”

Chi è il concorrente che si sarebbe sentito male durante la notte al GF Vip?

Nuovi problemi nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Questa volta a destare preoccupazioni sarebbe uno dei concorrenti il quale nella notte passata si sarebbe sentito male: di chi si tratta? Al momento resta un mistero circa l’identità del malcapitato che avrebbe avuto problemi di salute ma Novella 2000 ha raccolto le voci che in queste ore si sono sparse sul web, cercando di fare luce su quanto sarebbe realmente accaduto, anche in seguito alla diffusione su Twitter di un video.

Alcuni utenti appassionati del reality hanno acceso i riflettori sul piccolo giallo che avrebbe coinvolto nelle passate ore un concorrente (inquilina o inquilino non è ancora chiaro) dell’edizione, il quale si sarebbe sentito poco bene. Già Manuel Bortuzzo, qualche giorno fa, aveva manifestato un certo malessere a causa di una infezione piuttosto ricorrente che aveva fatto temere per un suo abbandono precoce. Adesso però il malessere potrebbe riguardare un altro concorrente. Ulteriori dettagli sono stati estrapolati dal video in circolazione e da una successiva conversazione avvenuta questa mattina tra alcuni gieffini.

Paura per un concorrente del Grande Fratello Vip 2021: malore nella notte?

Nel video in questione si sentirebbero alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 conversare in camera da letto. Sebbene l’audio non sia chiarissimo, è possibile notare come qualcuno, probabilmente Sophie Codegoni, abbia persino menzionato “un medico”. Ed ancora, la presunta voce di Jo Squillo avrebbe aggiunto: “Bisogna chiamare un medico”. L’audio molto disturbato e la voce bassa dei coinquilini non ha permesso però di poter estrapolare un discorso più ampio.

Dalla clip si vede inoltre qualcuno alzarsi mentre in lontananza si avverte del movimento. Insomma, una notte tutt’altro che serena quella che i Vipponi si sono lasciati alle spalle, con qualche preoccupazione di troppo soprattutto sullo stato di salute di un concorrente. Al momento non è chiaro chi si sia sentito realmente male anche se qualche sospetto sarebbe emerso questa mattina e lascerebbe pensare che si tratti di Miriana Trevisan. A far alimentare il dubbio, le parole di Clarissa Selassié la quale, mentre lavava le stoviglie si è lasciata scappare: “Eravamo preoccupati per Miriana, ci siamo spaventati”. Che sia proprio lei la Vippona che ha accusato nella notte qualche problema di salute dai risvolti sconosciuti?

#gfvip mha com’è che stanno tutti male a turno cos’è una ruota? pic.twitter.com/XkiGnTVPM5 — AMABEL (@AMABEL79) October 20, 2021





