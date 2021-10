Un topo nella casa del Grande Fratello Vip 2021/ Terrore e panico tra le gieffine

La casa del Grande Fratello Vip 2021 ha un nuovo concorrente. In attesa di altri vipponi che potrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà nelle prossime settimane, gli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia devono condividere i propri spazi con un ospite inatteso. Le vippone, nelle scorse ore, infatti, hanno avuto un incontro ravvicinato con un topo. Il roditore gironzolava per la grande cucina della casa ed è stato visto dalle gieffine la cui reazione è stata di panico e terrore.

Le più terrorizzate dalla presenza del “topo” sono state Jessica Selassiè e Ainett Stephens che hanno urlato terrorizzate. Chi, invece, è apparsa molto tranquilla è stata Manila Nazzaro che ha provato a rassicurare le coinquiline. “Ma è un topolino di campagna!”, ha detto l’ex Miss Italia mentre anche Clarissa, Sophie Codegoni e Soleil Sorge non hanno nascosto lo spavento.

Il topo torna al Grande Fratello Vip 2021: la regia prova ad oscurare

Il topo in casa non è passato inosservato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Anche Jo Squillo ha ammesso di averlo visto andandogli incontro insieme ad Aldo Montano. Non è la prima volta che un topo fa irruzione nella casa di Cinecittà. Anche l’anno scorso, un tipo gironzolava nella stanza della contessa Patrizia De Blanck che dormiva in una stanza diversa da quella degli altri concorrenti come fa in quest’edizione Katia Ricciarelli.

La regia, di fronte alle urla delle vippone, ha provato ad oscurare il tutto, ma il video del momento è stato prontamente pubblicato su Twitter dagli utenti e, in poco tempo, è diventato virale.

I ragazzi urlano che c’è un topo in casa, ma la regia stacca ✈️ #GFvip pic.twitter.com/BCKFuwZLH6 — Giulia Martinico (@GiuliaMartinico) October 19, 2021





