Concorrenti Ballando con le stelle, Gabriel Garko nel cast?/ L’indiscrezione

Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, al via dal prossimo autunno, è ancora in fase di costruzione. Milly Carlucci è attiva ormai da tempo nelle sue consuete opere di convincimento delle grandi stelle del nostro spettacolo, nel tentativo di portarle sul palco del dance show per un’avventura adrenalinica e tutta da vivere. In attesa di conferme ed ufficializzazioni, spunta un nuovo nome che sarebbe finito nel mirino della conduttrice e che vorrebbe a tutti i costi per la prossima edizione: stiamo parlando di Gabriel Garko.

È il sito TvBlog a svelare il retroscena, secondo il quale quello dell’attore è un nome molto probabile per il cast che la Carlucci ha in mente di imbastire. D’altronde Garko non è nuovo al palcoscenico di Rai1, avendo già partecipato lo scorso anno nelle speciali vesti di ballerino per una notte. Questa volta, però, diventerebbe a tutti gli effetti un concorrente ufficiale e potrebbe così rilanciarsi sul palcoscenico televisivo tra tango, salsa e cha cha cha.

Le scorse settimane sono state floride di rumors e indiscrezioni sul nuovo cast di Ballando con le stelle. Il nome che al momento sembra essere il più certo è quello di Iva Zanicchi, la quale ha già parlato pubblicamente del suo imminente impegno televisivo. Ma non solo: secondo TvBlog, infatti, altri nomi sarebbero nella lista di Milly Carlucci, dalla conduttrice radio e tv Marta Flavi all’attrice Nancy Brilli. Sino alle suggestioni Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Dario Verani: anche le stelle dello sport potrebbero decisamente dire la loro.

Resta invece in bilico il futuro di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice del dance show. La giornalista non ha ancora pubblicamente sciolto le riserve sul suo destino a Ballando e, intanto, emergono le prime suggestioni sul suo possibile sostituto: da Giancarlo Magalli a Costantino Della Gherardesca.











