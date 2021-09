Concorrenti Grande Fratello Vip 2021: chi sono?/ Chi entra oggi nella seconda giornata: da Jo Squillo a..

Chi sono i Concorrenti Grande Fratello Vip 2021: attesa per Sophie Codegoni

Grande attesa per l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dei nuovi concorrenti. Nel corso della seconda puntata del reality show di Alfonso Signorini, varcheranno la porta rossa di Cinecittà tutti gli altri nomi del cast che si uniranno agli attuali inquilini della casa più famosa d’Italia. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello dell’ex tronista Sophie Codegoni, già protagonista di un botta e risposta a distanza con Soleil Sorge. Alla vigilia del reality, Sophia Codegoni ha descritto Soleil come la concorrente con cui si scontrerà di più.

Le parole dell’ex tronista sono state ascoltate anche da Soleil che, già nella casa, durante una conversazione con Gianmaria Antinolfi, riferendosi a Sophia, ha detto: «So cosa sta facendo e chi l’ha indirizzata». Entrambe bellissime e con un passato a Uomini e Donne, daranno vita a momenti litigiosi?

Non ci sarà spazio solo per Sophie Codegoni nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2021, ma anche per gli altri concorrenti. Tra le storie più forti che saranno raccontato nel corso della settimana c’è sicuramente quella del modello egiziano Samy Youssef che varcherà la porta rossa questa sera. Molta attesa, inoltre, anche per Giucas Casella che ritroverà in casa l’amica Francesca Cipriani.

Spazio, poi, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e con un passato molto doloroso. Gli ultimi ingressi saranno quelli dell’attore Davide Silvestri, del modello e attore Andrea Casalino, della conduttrice e cantante Jo Squillo e, infine Miriana Trevisan che è entrata nella casa durante l’edizione a cui ha partecipato Pago per fare una sorpresa all’ex marito.

