Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e News: show di Francesca Cipriani?

Grande Fratello Vip 6, anticipazioni e news

Francesca Cipriani sarà la protagonista del Grande Fratello Vip 6? Il pubblico del reality show non ha dubbi: saprà conquistare il suo posto nella casa e conquistare i telespettatori. Allegra, vivace, ironica e sempre con la battuta pronta, prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista al Tgcom spiegando anche il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality di Alfonso Signorini. Per Francesca Cipriani, infatti, non è la prima esperienza nella casa.

Era il 2006 quando Francesca Cipriani entrò nella casa di Cinecittà partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello. Esperienza che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Dopo varie esperienze, oggi è pronta a tornare nella casa sperando di arrivare fino in fondo. “Torno al Gf dopo aver debuttato lì quindici anni fa – dice a Tgcom24 -. Ora sono una donna ed entro per essere me stessa. Non sono né strega né stratega”.

Francesca Cipriani: “Ecco come sarò al Grande Fratello Vip”

Come sarà Fracesca Cipriani nella casa del Grande Fratello Vip 6? Proverà ad andare d’accordo con tutti? Tra i concorrenti, la Cipriani conosce già Giucas Casella che è diventato un suo grande amico dopo l’Isola dei Famosi. Francesca, però, è pronta a conoscere anche gli altri suoi compagni d’avventura.

“Io entro con grande tranquillità. Non sono un’arrivista, non mi piace sgomitare. Sono senza filtri, non fingo per blandire il pubblico che secondo me è sovrano, quello che decide va bene. Anche perché nei reality le strategie durano dalla sera alla mattina, alla fine vengono scoperte sempre. Io non sono né una strega né una stratega. Anche se so che ce ne sono tante in giro…”, conclude al Tgcom24.

