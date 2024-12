In quattordici edizioni di Masterchef Italia, decine di concorrenti hanno lasciato il segno nella cucina più famosa d’Italia. Bruno Barbieri, presente sin dalla prima edizione del 2011 su Sky Uno, li ha davvero visti tutti. Con l’inizio della nuova stagione, i tre giudici – Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – hanno rivelato in un’intervista al settimanale Gente quali partecipanti sono stati i più memorabili nel corso degli anni. Tra i nomi citati, uno in particolare ha stupito tutti, rimanendo impresso nella memoria del pubblico.

Tra tutti i concorrenti di Masterchef Italia, Locatelli ricorda maggiormente Monir, il quarto classificato della decima edizione. Il viaggiatore originario dell’Umbria aveva colpito particolarmente lo chef, diventando il suo “pupillo”. Bruno Barbieri, invece, ha sorpreso facendo il nome di Rachida Karrati, protagonista assoluta della terza edizione di Masterchef Italia. Con la sua personalità eccentrica e particolare, Rachida ha fatto divertire i telespettatori, diventando un volto noto dello spettacolo. Dopo la sua partecipazione allo show culinario, infatti, è diventata una naufraga de L’Isola dei Famosi. Tra i tre, il più diplomatico è stato Antonino Cannavacciuolo, che ha affermato di portare tutti i concorrenti nel cuore.

Concorrenti Masterchef Italia: i preferiti dei giudici e i segreti della nuova edizione

Ai microfoni del settimanale Gente, i tre giudici di Masterchef Italia non hanno rivelato solamente i loro concorrenti preferiti, ma hanno anche svelato alcuni dettagli sulla 14esima edizione dello show. Secondo Barbieri, il programma continua a piacere al pubblico dopo ben 14 anni per la sua autenticità: “Ha cambiato il mondo del cibo e ha saputo dare la possibilità a tanta gente di coronare un sogno. Mi ha dato la possibilità di continuare a cercare talenti e di capire che potevo fare qualcosa di buono al di fuori del mestiere di chef”.

Il successo di Masterchef Italia non dipende solo dai concorrenti o dai loro piatti, ma anche dalla chimica tra i tre giudici. È evidente che Barbieri abbia trovato molta più sintonia con Cannavacciuolo e Locatelli rispetto ai colleghi delle edizioni precedenti. Il feeling tra i tre chef ha fatto breccia nei cuori di un pubblico nuovo, che si è lasciato conquistare dal reality culinario. “Chi perde di più la pazienza? Sicuramente Barbieri. Locatelli mai, e se la perde Antonino sono guai…”, hanno detto al settimanale Gente. Due settimane fa, è iniziata la 14esima edizione di Masterchef e questa sera, 26 dicembre, vedremo finalmente la nuova masterclass all’opera.