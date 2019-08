Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 1^ giornata

Il campionato riparte, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 1^ giornata, che inizierà oggi con due anticipi. Riparte il Fantacalcio con tutte le incognite che si possono facilmente immaginare: il mercato è ancora aperto, alcuni giocatori hanno cambiato squadra da poco o sono al centro di trattative, la forma per molti è ancora un’incognita e le sorprese sono dietro l’angolo. Tutto questo premesso, proviamo comunque a delineare i nostri primi consigli Fantacalcio per il campionato 2019-2020. In Parma Juventus tra i padroni di casa puntiamo sul veterano Bruno Alves e su Gervinho, che già l’anno scorso fece molto male ai bianconeri; per i campioni d’Italia naturalmente Cristiano Ronaldo e poi la regia di Pjanic, che con Maurizio Sarri dovrebbe avere un ruolo ancora più importante. In Fiorentina Napoli per i viola è doveroso citare Chiesa, ricordando anche il buon feeling con il gol di Benassi; tra i partenopei citiamo il debutto della coppia Koulibaly-Manolas, per una difesa che si annuncia davvero punto di forza per Carlo Ancelotti. La domenica si apre con Udinese Milan: i friulani puntano su Fofana a centrocampo e sulla qualità garantita da De Paul, per i rossoneri partiamo invece dai due estremi, Donnarumma in porta e Piatek centravanti.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Siamo così giunti alle partite della domenica sera. In ordine alfabetico, la prima è Cagliari Brescia: i sardi puntano molto sul bomber Pavoletti e naturalmente Nainggolan sarà al centro della manovra di Rolando Maran, mentre in attesa di Balotelli le Rondinelle puntano su bomber Donnarumma e su un grande talento come Tonali, atteso al decollo in Serie A. In Roma Genoa attendiamo il debutto di Mancini e in attacco Dzeko avrà motivazioni speciali, ma il Grifone risponderà con l’atteso volto nuovo Schone e con un Pinamonti chiamato ad affermarsi in questa stagione. Sampdoria Lazio vivrà sul duello tra il capocannoniere Quagliarella e Immobile, ma proviamo a indicare anche Murillo in difesa e Lucas Leiva in cabina di regia. Spal Atalanta sarà una partita speciale per alcuni ex tra i ferraresi, come Petagna e Berisha, mentre per la Dea ripartiamo dalle certezze e indichiamo quindi il Papu Gomez e Duvan Zapata. Torino Sassuolo vede i granata già in ritmo Europa League: possiamo citare fra i singoli Izzo, Ansaldi e Belotti, mentre i neroverdi puntano su Locatelli e su un attaccante che segna con regolarità in ogni categoria, cioè Caputo. In Verona Bologna citazione per il regista Miguel Veloso e per un veterano come Pazzini nell’Hellas, gli emiliani invece puntano sul terzetto Orsolini-Soriano-Sansone, davvero intrigante alle spalle della punta centrale. Infine il posticipo Inter Lecce: si può puntare sulla difesa nerazzurra a partire da Handanovic, da ex rossonero sarà Lapadula a cercare la sorpresa. Nel giorno di Lukaku non è però da dimenticare Lautaro Martinez, con un anno di esperienza in Italia è chiamato a sfondare in questo campionato.

