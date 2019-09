Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare in formazione nella 5^ giornata?

Il campionato prosegue a grande ritmo, dunque eccoci ad un nuovo appuntamento con i nostri consigli Fantacalcio Serie A legati naturalmente alle dieci partite in programma nella 5^ giornata. Il primo turno infrasettimanale ci terrà compagnia fino a giovedì, andiamo dunque a segnalare qualche spunto sui consigli Fantacalcio per il turno che comincerà oggi con due anticipi. In Verona Udinese vogliamo spendere una citazione per Miguel Veloso e anche per Amrabat, protagonisti nella partita pur persa dall’Hellas allo Stadium, nell’Udinese invece devono essere bussetto e Lasagna a dare la scossa, in assenza di De Paul. Brescia Juventus mette chiaramente in copertina Balotelli ma non Cristiano Ronaldo, tuttavia citiamo anche Tonali e Donnarumma per le Rondinelle, Pjanic e Higuain per i campioni d’Italia. Il mercoledì comincerà con Roma Atalanta, match decisamente intrigante nel quale proviamo a giocarci Pellegrini e Mkhitaryan per i giallorossi, Castagne e Ilicic invece per la Dea nerazzurra.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

In Fiorentina Sampdoria vanno doverosamente citati per il Fantacalcio fra i viola Ribery e Chiesa, proviamo invece ad indicare Caprari fra i blucerchiati. Per Genoa Bologna scegliamo i nomi di Saponara e Kouamé nel Grifone e di Orsolini e del grande ex Palacio fra gli emiliani. In Inter Lazio mettiamo in copertina il centrocampo con Sensi da una parte e Milinkovic-Savic dall’altra. In attacco ci sono Lukaku e Immobile, però la difesa nerazzurra è la migliore della Serie A e di conseguenza una citazione è doverosa. Napoli Cagliari vede i partenopei favoriti: si può puntare sui partenopei in ogni reparto, ma Joao Pedro e Simeone proveranno a rompere le uova nel paniere. In Parma Sassuolo citazioni per i due giocatori fondamentali da ambo le parti: Inglese e Gervinho tra i padroni di casa che necessitano di una scossa, Berardi e Caputo invece per i neroverdi che stanno sicuramente meglio al momento. In Spal Lecce proviamo ad affidarci al centrocampo citando Kurtic e Tachtsidis, infine il posticipo di giovedì Torino Milan mette di fronte due squadre in difficoltà, Belotti e Rebic potrebbero essere gli uomini della svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA